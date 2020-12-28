【明星理財】林盛斌親解「長銀包改善財運」背後意義　Bob逆市發圍全靠15字真言

▲ Bob林盛斌對投資至做人都有個人見解＿

現年41歲的林盛斌（Bob）是圈中「隱形富豪」，早前林盛斌在個人社交平台分享致富法，並列出使用九大要點包括使用長銀包以改善財運，Bob的「長銀包致富」理論廣被瘋傳，更讓市面不少名牌長銀包被掃貨。

林盛斌接受TOPick專訪坦言，分享心得非為炫富，背後意義在於希望人們學懂以更正確的態度去對待金錢及事業，在人生困景中也能累積回報。

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在圈中可說風生水起的阿Bob，因在社交平台分享他的「改善財運」大法，詳列九個要點，其中要換上一個名牌長銀包成為網民重點。

阿Bob坦言，此理論是結合了日本作者龜田潤一郎的書籍《為什麼有錢人都用長皮夾？》，以及為他看風水的陳定邦師傅曾提及的論點，而阿Bob的分享文在過去兩周也廣被談論，甚至廣傳至海外。

▲ Bob希望大家可培養金錢和人生的正確心態。（攝影：湯炳強）

帶出對金錢的正確態度

阿Bob表示：「好多人問我這個理論是否講講笑，但我是很認真的想去分享，從這些致富的論點，其實是帶出一個對待金錢的正確態度，你愛錫個銀包，讓裡面的金錢住得舒服，那金錢也會尊重你，去吸引其他金錢，這便是吸引力法則。」

阿Bob稱近日好友們都對他說，有很多品牌要向其道謝，因為假期前夕不少人因看了Bob的分享而去搶購銀包，特別是他提及的黑色長款銀包，更一度斷貨。

Bob笑言這不失是好事，既可刺激一下經濟，也可帶出一個理念：「原來大家都是十分重視個人財富收益，在經濟不景氣下，有正確的理財態度，能有多個錢傍身，也會有安全感和信心。」

▲ Bob的「長銀包改善財運論」廣為瘋傳。（取自facebook）

雖說「長銀包致富」信不信由人，阿Bob明言一個人的財富收入，自然未必因為有否用長銀包，他也相信巴菲特亦沒有用，因為他想帶出是理財和人生的態度。

Bob解釋：「令自己變得值錢，比賺錢更重要。識賺錢的人不一定值錢，賺錢只是一種行為，只要肯做肯付出，人人都可以賺到錢，只是多或少而已；反之若你在工作或對社會帶來價值，這些價值一定可以回報在自己身上。」

林盛斌舉例，過去約十年他都向自己的設計師和風水師介紹不少客人，亦出於友情從不收分文回報，至近年對方經營新的生意時，就會聯想到他並邀一齊合作,令他在疫情中有機會增加收入。「這便是自己一直為別人提供價值，只要你肯為別人付出多一點點，回報總會回到自己身上。」

放諸投資或做人，Bob從來相信要播種，今日的付出，或成他日的收成。他稱：「我由03年入行，十多年都抱住一個目標，每日只要進步1%，一年下來就有數十倍數的進步，當然不是要講現在有多叻，而是一種做人的態度。」

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Bob從不怕蝕底

要講成功的原因，Bob道出自己的15字真言：「襟撈願做冇投訴 肯捱肯搏唔怕蝕底！」

他指背後的意義代表：「無論做annual dinner或婚宴司儀，每次都早到及遲走少許，跟客戶多點交流，老闆放了張合照上社交平台，可能日後便有另一些工作機會；有時客戶叫我幫手拍段片，我亦會主動把後製做好些，客戶看得開心，下次就會繼續找我。你每次都為別人上心多一點，用心多一點，所有的得益始終是自己的。」

疫情期間，百足咁多爪的Bob，亦曾試過一個月零收入，他卻沒有自怨自艾，反是積極備戰。「在過去幾個月，不少朋友因少了工作，花了不少時間去煲劇，我明白人需要休閒，但是否需要晚晚去煲？若拿出追劇的廿多小時去學一種新技能，那怕是演講、剪片或外語，也可對自己的價值有所提升。」

▲ Bob稱在境景中，更需要努力增值，讓自己在市場上更有價值。（攝影：湯炳強）

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Bob在疫情期間，看了不少關於理財和人生哲理的書本，他特別推薦Napoleon Hill著作《思考致富》（Think & Grow Rich）。「此段期間，我更明白到人在適當時候就要運用自己的人脈，跟一些很久不見的工作夥伴見見面，有時又會有意想不到的效果，現在還能有一些廣告或新的工作機會，正是過去幾個月疫情最困難時，主動出擊才能獲取的成績。」

大家都容易只看到別人的成功，Bob卻指所有成功非偶然。

現在的結果，正是過去你肯付出幾多給身邊人、社會以至市場的價值，一點點累積的回報。

租樓不買樓

擁有幸福家庭的林盛斌，一家六口由加多利山搬到九龍塘獨立屋，Bob的豪宅往往成為焦點，當中有不少網民也好奇風生水起的他，何以跟家人仍租樓而不自置物業？

Bob解釋當中因由：「假如我住的物業市價值1.5億元，首期加上各樣稅項已是樓價的一半，首先我也沒有那麼多錢，就算有這筆資金，若拿來分散投資，當作每年有5厘的回報來計算，一年可收回400萬，一個月將近40萬，即使我租的單位要20萬，仍然有結餘，當然這要因應每人需要不同，對我來說，當然是租房比買房更化算。」

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要知Bob的上車經歷及理財心得，請留意下篇林盛斌專訪。

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場地：Mango Tree Elements

記者：陳家昌