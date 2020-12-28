【強制檢測】瀝源邨榮瑞樓4個單位確診　張竹君：或出入見面受到飛沬感染

▲ 瀝源邨榮瑞樓4個單位確診，張竹君指稍後納入強制檢測。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（28日）新增61宗確診個案，只有1宗屬輸入個案；其餘60宗是本地個案，19宗源頭未明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

張竹君指出，衞生防護中心已於瀝源邨榮瑞樓派發樣本樽，最新發現多1個初步陽性個案，現時預計至少4個單位受影響。張竹君稱，其中3個單位是同層「打對面」，屬於鄰居，或出入見面受到飛沬感染，但3個單位住戶互不相識。至於另一單位則在其他樓層。

因應至少4個單位或錄確診，一旦所有單位也確認個案，張竹君料最快今晚或明日內，將發出強制檢測公告。她呼籲市民留意公告屬法例規定，倘市民不遵守即屬違法。

港大研究發現，彩雲邨明麗樓及豐澤樓的污水樣本檢測，持續呈陽性，顯示可能有染疫者身處相關地方。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰