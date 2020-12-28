【新冠肺炎】新增61宗確診個案　60宗屬本地個案包括19宗源頭不明

▲ 本港今日（28日）新增61宗確診個案，60宗屬本地個案包括19宗源頭不明

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（28日）新增61宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明，患者年齡介乎1歲至100歲。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，在記者會交代最新疫情。

▲ (左)衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。 (右)醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞醫生（ 陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，瀝源邨榮瑞樓有4個單位確診，將稍後納入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組昨日(27日)6宗初步確診個案，今日亦已確診。換言之，至今已19人確診染疫，當中包括7名護士、抽血員及病房助理。詳情即看：【下一頁】

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得60宗呈報個案，而今日再多52名確診病人出院，至今共有7526名病人康復出院。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒