【新冠肺炎】馬頭角羈留中心一名越南籍非法入境者確診

第四波疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代本港疫情進展。本港今日（28日）新增61宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明。

群組方面，多一宗個案與將軍澳藍田隧道相關，由檢疫中心送院。再多一名被羈留在馬頭角羈留中心的越南籍非法入境人士（個案：8620）確診。該名越南籍人士上月13日來港，本月10日被捕，被拘留在旺角警署，至14日前轉到青山灣入境事務中心羈留，翌日病毒檢測呈陰性，至26日第二次檢測陽性。6名與確診者同處一個羈留室的被羈留人士被列為該確診者的密切接觸者

港大研究發現，彩雲邨明麗樓及豐澤樓的污水樣本檢測，持續呈陽性，顯示可能有染疫者身處相關地方。詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒