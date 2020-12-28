【百年古蹟】深水埗主教山古羅馬儲水池擬清拆　跨黨派促水署停止工程【多圖】

▲ 深水埗主教山古羅馬蓄水池擬清拆，跨黨派促水署停止工程。

深水埗主教山配水庫的食水減壓缸，因應結構風險需拆卸，然而工程鑿地後發現，地底埋藏百年歷史建築。按1904年政府文獻記載，減壓缸已落成；工程開鑿後，發現減壓缸遺址有過百條麻石柱、紅磚拱門，更屬罕見古羅馬式建築。立法會跨黨派議員、地區人士及保育團體紛紛要求即時暫停清拆工程，留待古蹟辦為歷史建築進行評級。

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深水埗食水減壓缸位於主教山山頂，處於地底，屬水務署管理範圍，1904年有政府文獻記載減壓缸竣工，去到上世紀70年代停用。之後附近居民多於主教山晨運休憩，未發現古蹟。2017年水務署諮詢區議會，指減壓缸頂部有裂痕，樹根穿透裂縫並伸延至減壓缸內部，再加上缸面有樹木生長，負荷加重，結構有安全隱患。水務署檢視過地區供水設施後，擬把地皮交還地政總署作其他用途，今年10月開始拆卸減壓缸，之後回填地皮。

工程開始鑿地後，減壓缸重現戰前面貌，罕見歷史建築曝光。減壓缸深度約7米，結構恍如古羅馬式地下蓄水池；減壓缸以紅磚拱門砌成、過百座麻石柱支撐，更有渠管刻上「1909」字樣，反映或已落成逾110年。相比本地其他配水庫，均採用鋼筋石屎建築，減壓缸更顯罕見。今早（28日）有十多名市民到場示威，阻撓工人施工，雙方一度口角；下午警方則在主教山圍起封鎖線，禁止市民進入。

深水埗區議員何啟明曾到場視察，指水務署從未提及減壓缸的建築風格，有理由相信建築物或逾百年歷史，要求署方立即停工。他形容現時減壓缸結構或有危險，不建議市民前往。

香港歷史博物館前總館長丁新豹認為，現階段應先暫停工程，待古蹟辦進行歷史評級。即使水務署稱結構有安全隱憂，他認為可先整固結構，現階段不需急於清拆。

民主黨鄺俊宇稱，已聯絡發展局局長黃偉綸，要求古蹟辦跟進，進行歷史評級，又要求水務署停工。民建聯鄭泳舜則要求當局硏究減壓缸的保育價值，已聯絡水務署，署方承諾即時暫停工程。

建測規園界立法會議員謝偉銓稱，政府要盡快安排古蹟辦到場檢視，以專業角度探討如何保育及善用建築結構與空間。

水務署發言人稱，現時已暫停工程。古蹟辦今天已派員初步視察，稍後會仔細審視，按既定機制詳細研究和評估，探討跟進工作。

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記者：吳卓峰、徐紹軒