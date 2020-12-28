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【百年古蹟】深水埗主教山古羅馬蓄水池擬清拆　跨黨派促水署停止工程

社會 17:48 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

減壓缸遺址正進行拆卸工程。（民協何啟明fb）

深水埗主教山配水庫的食水減壓缸，因應結構風險需拆卸，然而工程鑿地後發現，地底埋藏百年歷史建築。水務署資料顯示，減壓缸建於1930年以前；然而開鑿減壓缸後，發現遺址有過百條麻石柱、紅磚拱門，有喉管刻上「1909」，反映整項建築物或逾百年歷史，更屬罕見古羅馬式建築。立法會跨黨派議員、地區人士及保育團體紛紛要求即時暫停清拆工程，留待古蹟辦為歷史建築進行評級。

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水務署今年中提交區議會的文件顯示，減壓缸位處地底，直徑約47米，深度約7米，建於1930年之前，早年已停用，現時結構有裂縫，具安全隱憂。

水務署檢視過西九龍區的供水設施，確認不需使用減壓缸的相關地皮，興建新供水設施，使土地可交還地政總署 作其他用途，包括交還土地前需完成減壓缸地盤重整工程。

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記者：吳卓峰

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