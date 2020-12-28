涉披露受調查人身分被控3罪　林卓廷准保釋不准離港

▲ 林卓廷涉披露受查人資料，今於東區裁判法院提堂。（林宇翔攝）

前立法會議員林卓廷今（28日）早被廉政公署上門拘捕，林被指涉嫌於去年12月及今年1月和7月，3度披露新界北總區刑事部警司游乃強因7．21白衣人事件受到調查，被控3項披露受調查人身份的罪行。林獲准保釋後，今（28日）午於東區裁判法院提堂，林暫毋須答辯，案件押後至2021年3月9日再訊，林獲准保釋候訊，其間不准離港。

被告林卓廷（43歲）報稱區議員，被控3項披露受調查人身份的罪行。

控罪指，被告於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知有調查就香港法例第201章《防止賄賂條例》而進行，在無合法權限或合理辯解下，向公眾或部分公眾披露該項調查目標的人士身分，即游乃強。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請案件押後，以待索取文件及向被告提供法律意見。

裁判官將案件押後2021年3月9日再訊，被告續准以現金2,000元保釋，其間不准離港及須每星期到警署報到1次。

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記者：王仁昌