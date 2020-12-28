【霸道兒子】9歲兒想飲可樂扭計遭爸拒絕竟怒罵　媽媽聽見心痛忍淚默默埋單

▲ 台灣一名9歲兒子吵著要喝可樂，爸爸以沒錢及健康為理由拒絕，沒想到兒子竟怒罵父母。

家家有本難念的經！每個家庭都有不同的經濟狀況，貧窮家庭的孩子不體諒父母的辛酸，或會令父母難做。台灣一名網民於討論區發帖，指在外出用餐時，聽見鄰桌一名年約9歲的孩童吵著要喝可樂，爸爸以「沒錢」及不健康為由拒絕，沒想到兒子直接怒罵父母：「沒錢為甚麼把我生下來？」在一旁的媽媽聽見後，心痛地拿起一瓶可樂去結帳。

台灣一名網民於討論區《批踢踢實業坊》發帖，指外出用餐時，鄰桌有一名看似小學二、三年級的男童大吵大鬧著要喝可樂，男童的爸爸隨後表示，「沒錢，而且喝那個對身體不好」。男童聽見後隨即怒爆，

賺錢是你們大人的事情，讀書補習吃飯是我們小孩的事情，沒錢為甚麼把我生下來！

接著，媽媽慢慢起來，默默地走去拿一瓶可樂並結帳。

網民認為小朋友過於早熟

發帖網民感到無奈，「那小孩看起來才小二小三，說這些話做父母的有甚麼感想，是因為資訊太發達？現在小孩都這麼早熟嗎？」

網民：沒錢不要生孩子是事實

帖文引來網民紛紛留言，有網民認為現時的小朋友較早熟，「資訊發達的時代，小孩都比較成熟」及「有些幼稚園的小朋友講話就很成熟，還很有邏輯」。不過，有網民認為小朋友不尊重家長，應嚴厲管教，「如果是我肯定先打下去，還頂嘴」，更不應過分溺愛孩子。

有部分網民認同男童的說法，「其實也是陳述事實」、「對啊！沒錢根本不應該生孩子」及「我也覺得沒錢真的不要拉小孩受苦。」

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責任編輯：王明芳