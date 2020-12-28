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教師林麗棠死因研訊　同事目擊死者危站指校工回覆「校長話唔准報警」

社會 16:13 2020/12/28

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老師林美琴（中）今到死因裁判法院作供。（陳國峰攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠去年3月在校內墮樓身亡，死因裁判法庭今（28日）展開研訊。目擊死者危站在6樓的老師作供稱，她看見死者危站後曾要求校工及老師報警，但兩次均獲回覆「校長話唔准報警」，但校工則否認說法。

死者林麗棠，生前為東華三院李東海小學女教師，於2019年3月6日墮樓身亡。

死因裁判法庭今展開研訊，教協、死者家屬、東華三院教育科均有派律師到庭，而事發時為東華三院李東海小學校長的羅婉儀，亦以利害關係人士列席研訊。

任教中文課老師林美琴供稱，死者墮樓當天早上，她在大樓外看見6樓有身穿白衣的人危站，即時叫男校工冼奕良報警，但他當時回應「校長話唔准報警」。林感到驚慌，便衝入校內，並到教員室告知其他老師，她當時覺得危站的人會跳落，所以叫其他老師報警，但郭靄怡老師當時手持電話，卻稱「校長話唔係報警」，亦無報警，並去找「危機處理手冊」。

被問到為何當時自己不報警，林則稱當時她想不到。林續指，不久她聽到巨響，有人報警，及後警方接報到場，她才知道墮樓的是死者。

死因裁判官問及校內是否有不得報警的政策，林美琴表示，印象中校長有於全體老師大會提過，但至於是甚麼情況下不得報警，她表示記不清楚。

家屬律師問及羅婉儀任職校長後，是否與老師關係疏離，林美琴表示「大家都比較驚佢」。被問到校內是否沒人敢反對校長的指示時，林美琴承認，並解釋「因為佢係校長囉」。林美琴又指，死者曾向她透露羅要求她寫「悔過書」。

羅婉儀則指出，她曾於老師在教務會議中討論過其他學校發生過的墮樓事件，結論是「有嚴重事故要報警」，更特意就此修訂教師手冊，強調該政策在她入職後已作修訂，提議法庭可向校方索取作為呈堂證據。

羅問及林美琴是否記得她曾請老師「食西餅」，製造和諧氣氛，林表示記得。羅又問及林，是否記得一次中文科會議期間，老師之間有爭論，她特意曾為林說話解圍，林則表示無印象。羅另澄清，對於她與其他同事關係疏離的說法，她本人並不同意，更續指自己比較「著重道理，理直氣壯」，裁判官則制止羅，指她可留待陳詞時澄清。

男校工冼奕良則供稱，案發當天早上，他從遠處看見有「物體」在樓上，但他看不清楚是甚麼，林美琴老師發現是人，叫他報警，他看見女校工正手持電話，故要求她報警。冼供稱再望向樓上，看見該「物體」正在墮下。被問到校長是否有指示「唔報得警」，男校工否認説法，並指若學生普通受傷，才會致電另一個救護車的電話。研訊明（29日）續。

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記者：林欣樂

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