【新冠肺炎】醫管局將為入院有呼吸道症者加強檢測減假陰性情況　並研為前線醫護定期檢測

▲ （陳靜儀攝）

聯合醫院2D急症內科及懷安科病房爆疫，至今已有19名病人及醫護確診或初步確診。醫管局公布將即時停止調配新冠肺炎病人到聯合醫院隔離治療，同時為有呼吸道徵狀人士如入院檢測呈陰性，2日內會採取下呼吸道樣本再作檢測，以減少假陰性情況出現。

醫管局行政總裁高拔陞今日(28日)聯同代理質素及安全總監莊慧敏及總感染控制主任賴偉文見記者，講述公立醫院的加強感染控制措施。

高拔陞表示，對聯合醫院情況重視，因應有數十名醫護同事列為接觸者，需隔離觀察，加上未來服務高峰期，或需適當調節部分非緊急服務；同時亦已暫停分流新冠肺炎病人到聯合醫院隔離治療，聯網內部亦會作出調卯，需要時提供支援，包括實驗室化驗流程。

賴偉文亦提到，今早醫管局召開傳染病中央委員會商討，提出數方面加強措施：

有呼吸道病徵病人入院做檢測後，如屬陰性，亦會於2日內再做一次檢測，主要採下呼吸道樣本，包括深喉唾液或痰涎，減少出現假陰性情況

採納專家建議，減少不必要調動病床

時間許可下，臨終病人恩恤探訪的人士需先接受檢測，如屬陰性才獲准探訪；若不夠時間，完成探訪後再補回快速測試

探討醫管局前線員工定期檢測，暫時未有具體落實計劃

前線醫護為病人進行如口部護理、餵食等程序，配戴口罩外，亦須戴上護目鏡、面罩及保護衣

加快病人專用儀器採購，以減少不同病人使用交叉感染，如血壓計、袖帶等，料明年上半年完成採購程序

他解釋，前線同事知悉減少不必要調動病床的原則，惟病人間或臨床情況轉差或出現不穩定情況，需調動病床接近護士站作觀察。高拔陞補充，臨床上如有需要調動病床，需視乎不同情況，但會盡量減少運作上的病床調動。

高拔陞稱，因應現時每日新增不少確診個案，未來天氣亦會轉涼，如疫情反覆嚴峻，將視乎情況加開亞博館社區治療設施應付；又強調現時醫管局防護裝備足夠，增加採購亦未見有問題。

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記者：鄧凱文、陳正怡

