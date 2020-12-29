【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情

▲ 北漂6年令高鈞賢成熟了不少。

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Mattew）曾往內地做「北漂」6年，近日高鈞賢將事業重心轉移回香港，並與邵氏簽經理合約。離開舒適圈向外闖一段日子的高鈞賢自言成長了，亦從而開竅：「以前覺得機會是必然，因為從來輸過，現在學會珍惜。」

選擇回流香港，除因為想陪伴年紀老邁的愛犬外，高鈞賢有感跟女友分隔兩地影響感情，故決定返港好好經營這段關係。

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▲ 高鈞賢分享北漂6年的經歷。（湯炳強攝）

外闖6年開竅

15年前，當時只得21歲的高鈞賢參加第一屆香港先生選舉摘冠而入行，縱然被力捧，不過在TVB這9年間，高鈞賢有感發展未見突破，故於2014年轉展內地發展更獲得不少機會。

北上發展6年的高鈞賢今年回歸香港，跟邵氏簽了5年經理合約。早前他接受Topick訪問，談到近年TVB小生青黃不接，高鈞賢現在回歸可說是最佳時機。

他說：「始終初入行時猶如一張白紙，好多工作都待公司安排，不夠進取。經過外闖後，無論在演戲和做人處世方面均令我開竅，有這6年的經驗，相信可以好好把握機會，現在跟黃俊達導演學演戲，好好裝備自己。」

▲ 高鈞賢參加香港先生選舉而入行。（東星圖片）

解釋當日離巢原因

縱然有期盼，高鈞賢沒有要求定要當「男一」或得獎項：「初入行時每天渴望著得到『飛躍進步獎』，這9年間經歷過好多，高高低低也嘗過，明白到並非你渴求就會得到。娛樂圈是看際遇及時機，亦要靠自己去鋪排，總之好好享受工作過程。」

當時選擇離開TVB，高鈞賢強調並沒帶著怨氣：「30歲對男人而言是一個轉捩點，我不想再靜侯安排，雖然工作安穩不愁生活，但我想更上一層樓。」

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回望北漂經歷

2014年轉戰內地市場，高鈞賢坦言過程也不少辛酸：「很多時為角色試鏡後，儘管製作人及監製也覺得我適合，但簡單一句說我普通話不夠好，以這藉口不起用我，就這樣錯失了一些機會。自己盡了力便可，當然我也爭取到心水的角色。」

此外，高鈞賢起初要適應內地的工作模式：「工作上，香港人較有計劃，內地人就千變萬化，譬如突然間調我去另一劇組，亦曾有劇組在拍攝中途因資金問題停拍，導致尾期酬勞收少4成，我算幸運，沒試過一分錢也收不到。」

有艱辛亦有得著，在北漂的6年間高鈞賢的確成長不少：「記得拍攝第一部內地古裝劇時，由於我未曾以國語說對白，經理人就跟我對稿，當時我的表現不太好，經理人就跟我說：『如果這麼難得的機會你不去好好把握，你就無架啦。』」

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▲ 早年高鈞賢獲力捧，跟胡杏兒合演《肥田囍事》。（被訪者提供）

曾一度沮喪

聽完這句話，高鈞賢感覺當頭捧喝：「我的缺點是欠缺危機感，畢竟自小在溫室長大，參加任何比賽也拿冠軍，包括返港參加港男，那刻明白到現在出來闖，再不把握機會就玩完了，自此我視每個機會為最後一個機會。」

高鈞賢續說：「這件事令我開竅，明白到機會並非容易得到，以前的我覺得機會是必然，因為從來沒輸過。」

回想這15年的演藝路，高鈞賢亦歷過低潮期，曾經被TVB力捧過的他，於劇集《幕後大老爺》更當上第二男主角，可惜之後發展平平，更由男二做回配角。

當時的高鈞賢將焦點轉移至籃球比賽上，結果兩度弄傷腳筋以致失去演出機會，他曾一度感沮喪。

▲ 2013年高鈞賢因打籃球而弄傷腳。（被訪者提供）

回港照顧父母

高鈞賢說：「某天爸媽來醫院探我，當刻感覺自己很沒用，他們很支持我，但因為自己的任性而失去工作機會。那時候想不通又不開心，情緒上有點低落，那陣子不太想見人。」

2014年被安排赴巴西任世界盃主持工作，令高鈞賢重拾工作的動力，之後他赴內地發展有不錯的成績，於劇集《包青天》飾演「展昭」，之後跟《彎彎的大灣》中跟羅嘉良演父子，更憑此劇奪得「年度劇集潛力男藝人獎」。

事業有起色，至於愛情方面，高鈞賢有一位拍拖多年的女友，因為北上發展聚少離多，二人曾經分手，他說：「不想蹉跎人家的時間，某段時暑不清楚自己的方向，所以著她去過自己的生活，我為事業繼續拼博。」

▲ （湯炳強攝）

直至今年，二人再度聯繫起來，女友的一句說話打動了高鈞賢，更決心將事業重心遷回香港：「她跟我說"I make your dream come ture"，讓我專心發展事業，令我明白很難得有這一個伴侶，所以除了工作之外，感情上我都會努力去維繫。」

除女友外，高鈞賢亦希望留港跟雙親及愛犬享受相處時光：「始終父母已年紀很大。另外，我養的狗狗已經14歲兼有白內障，希望可陪牠走最後的路。」

世上的一切名與利，不及真情重要。

地點：The Wave

記者：游艾維

同場加映：徐榮專訪