【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房再多6人確診　病房一個水龍頭樣本檢出帶病毒

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增61宗確診個案，包括60宗本地感染；而聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組今日再增6人確診，至今已有19名病人及醫護確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組昨日(27日)6宗初步確診個案，今日亦已確診。換言之，至今已19人確診染疫，當中包括7名護士、抽血員及病房助理。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，已於有關病房採集9組(每組6個常接觸地方樣本)環境樣本作檢測，發現於22號至26號病床使用的水龍頭樣本呈陽性。

至於入住涉疫病房的第8,540宗確診74歲女病人今日離世，何解釋病人本身有末期病患，因氣促入院，及及後因應情況持續惡化，延至今日凌晨1時19分離世。

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記者：陳正怡

