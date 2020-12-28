  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房再多6人確診　病房一個水龍頭樣本檢出帶病毒

社會 16:40 2020/12/28

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增61宗確診個案，包括60宗本地感染；而聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組今日再增6人確診，至今已有19名病人及醫護確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組昨日(27日)6宗初步確診個案，今日亦已確診。換言之，至今已19人確診染疫，當中包括7名護士、抽血員及病房助理。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，已於有關病房採集9組(每組6個常接觸地方樣本)環境樣本作檢測，發現於22號至26號病床使用的水龍頭樣本呈陽性。

至於入住涉疫病房的第8,540宗確診74歲女病人今日離世，何解釋病人本身有末期病患，因氣促入院，及及後因應情況持續惡化，延至今日凌晨1時19分離世。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡
 

相關文章

【新冠肺炎】聯合醫院懷安科及內科病房群組累計19人染疫　當局將發出強制檢測令
16:40 2020/12/27
【新冠肺炎】聯合醫院懷安科及內科病房群組累計19人染疫　當局將發出強制檢測令
【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房7旬患嫗離世　另一歌舞群組73歲患翁亦不治
今日 14:39
【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房7旬患嫗離世　另一歌舞群組73歲患翁亦不治
【新冠肺炎】醫管局將為入院有呼吸道症者加強檢測減假陰性情況　並研為前線醫護定期檢測
今日 16:18
【新冠肺炎】醫管局將為入院有呼吸道症者加強檢測減假陰性情況　並研為前線醫護定期檢測
基督教聯合醫院 疫情 傳染病 何婉霞 張竹君 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
12:39 2020/12/27
【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
【夫妻恩物】港男花8,000元買「家庭和諧機」 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧
18:26 2020/12/27
【夫妻恩物】港男花8,000元買「家庭和諧機」 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】
10:48 2020/12/27
【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】