【公務員宣誓】聶德權：公務員宣揚港獨視作違誓　嚴重者會被革職

▲ 公務員事務局局長聶德權今指，將於下月向全體公務員發通告，要求簽署效忠特區。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，下月會向全體公務員發通告，要求簽署擁護《基本法》，以及效忠特區，他又指，若公務員宣揚或支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、勾結海外勢力、有其他危害國家安全的行為，以及整個行為對抗特區政府施政，都會視作違反宣誓。

聶德權今在立法會一個委員會網上會議上稱，公務員要在一個月內簽署交回通告，他強調，並非給公務員考慮是否簽署，只是行政上需要時間，若果有人不簽署，將會啟動程序，要求相關公務員作解釋，期間涉事人不得升遷和調職，並視乎情況考慮應否要求涉事人退休或離職；若涉及不當行為，將按《公務人員管理命令》，進行紀律程序處理，嚴重者將被革職。

他又指，政府透過防疫抗疫基金開設共3萬個的臨時職位，至今1.2萬人已入職，餘下約1.8萬個職位會陸續入職，目標明年所有人完成入職。至於薪金水平方面，聶德權表示，約6成的職位月薪都為2萬元以下。

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責任編輯：尹櫻霖