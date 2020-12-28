【強烈寒潮】天文台料除夕天氣嚴寒　大埔、沙田最低5度【內附地區天氣】

▲ 天文台料除夕天氣嚴寒，大埔、沙田最低5度。

天文台（28日）預測，除夕及元旦市區早上顯著轉冷，氣溫降至7、8度，新界地區更只得4、5度，風勢頗大，非常乾燥。週末期間早上氣溫仍然偏低。

天文台高級科學主任李子祥下午表示指一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸，該區有幾陣雨，而受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴。星期三及星期四（除夕）顯著轉冷，亦風勢頗大。除夕及元旦市區早上氣溫降至7、8度，新界及高地會再低兩三度，非常乾燥，而周末期間早上氣溫仍然偏低。

▲ 天文台預測12月31日早上天氣。（天文台資料）

他表示除了天氣寒冷外，風勢也大，市民要注意保暖措施，避免長時間逗留在寒冷及大風的室外地方，同時要注意長者或者獨居長者有沒有特別需要，提醒他們要做好禦寒措施。

除夕早上8時不同地區氣溫

打鼓嶺：4度

石崗、屯門、天水圍、大埔、沙田：5度

西貢、將軍澳、赤鱲角、長洲、坪洲：6度

青衣、尖沙咀、黃竹坑、橫瀾島：7度

▲ 未來九日天氣預測。（天文台資料）

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記者：陳麗娜