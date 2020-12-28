  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強烈寒潮】天文台料除夕天氣嚴寒　大埔、沙田最低5度【內附地區天氣】

社會 16:04 2020/12/28

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

天文台料除夕天氣嚴寒，大埔、沙田最低5度。

天文台（28日）預測，除夕及元旦市區早上顯著轉冷，氣溫降至7、8度，新界地區更只得4、5度，風勢頗大，非常乾燥。週末期間早上氣溫仍然偏低。

天文台高級科學主任李子祥下午表示指一道冷鋒會在明晚橫過華南沿岸，該區有幾陣雨，而受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴。星期三及星期四（除夕）顯著轉冷，亦風勢頗大。除夕及元旦市區早上氣溫降至7、8度，新界及高地會再低兩三度，非常乾燥，而周末期間早上氣溫仍然偏低。

天文台預測12月31日早上天氣。（天文台資料）

他表示除了天氣寒冷外，風勢也大，市民要注意保暖措施，避免長時間逗留在寒冷及大風的室外地方，同時要注意長者或者獨居長者有沒有特別需要，提醒他們要做好禦寒措施。

除夕早上8時不同地區氣溫

  • 打鼓嶺：4度
  • 石崗、屯門、天水圍、大埔、沙田：5度
  • 西貢、將軍澳、赤鱲角、長洲、坪洲：6度
  • 青衣、尖沙咀、黃竹坑、橫瀾島：7度

未來九日天氣預測。（天文台資料）

天氣寒冷增加患心血管疾病的風險，即看：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠肺炎】港大研系統性方法監測污水　檢出病毒上升與第四波爆發吻合
今日 15:50
【新冠肺炎】港大研系統性方法監測污水　檢出病毒上升與第四波爆發吻合
【新冠肺炎】新增61宗確診個案　60宗屬本地個案包括19宗源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】新增61宗確診個案　60宗屬本地個案包括19宗源頭不明
【新冠肺炎】醫管局將為入院有呼吸道症者加強檢測減假陰性情況　並研為前線醫護定期檢測
今日 16:18
【新冠肺炎】醫管局將為入院有呼吸道症者加強檢測減假陰性情況　並研為前線醫護定期檢測
【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房再多6人確診　病房一個水龍頭樣本檢出帶病毒
今日 16:40
【新冠肺炎】聯合醫院爆疫病房再多6人確診　病房一個水龍頭樣本檢出帶病毒
新冠肺炎疫情 iPhone iPhone 12 香港 天氣 元旦

最高瀏覽

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
12:39 2020/12/27
【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
今日 10:19
【P牌撞車】P牌仔入錯後波撞法拉利瑪莎拉蒂　車主鍾培生現身還原事發經過
【夫妻恩物】港男花8,000元買「家庭和諧機」 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧
18:26 2020/12/27
【夫妻恩物】港男花8,000元買「家庭和諧機」 與家人不再因洗碗爭吵：屋企真係好和諧