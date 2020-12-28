涉轉發起底警員資料商人囚21天　首違起底禁令判監案件

▲ 涉轉載起底警員資料，商人今於高等法院承認民事藐視法庭罪被判監21天。(經濟日報資料圖片)

經營佛具用品商人涉違反法庭禁令，於Facebook帳戶發放4則訊息，涉及西灣河警員開槍案當日早上，轉載警員照片及附上「開真槍有排同你玩香港警察」，並轉載其家人資料。涉案商人其後被捕，今（28日）於高等法院承認干犯民事藐視法庭罪，被判囚21天，為首宗涉違起底禁令被判監案件。

原告律政司；答辯人為陳健聰。事發於2019年11月11日，答辯人於當日早上約2小時內，於其Facebook帳戶轉載4個訊息，涉及西灣河警員開槍案中警員及其家人資料，包括相片及附有「開真槍有排同你玩香港警察」、「善惡到頭終有報」及「西灣河殺人犯」，同月28日被捕。

律政司及警務處處長於2019年10月成功就警務人員遭「起底」申請禁制令，法庭當時頒令禁止任何人披露警務人員及其配偶與子女的個人資料，範圍包括他們的姓名、職級、居住和工作地址，以及Facebook和Instagram帳戶等。

早前中西區區議會主席鄭麗琼於其Facebook專頁上轉載帖文，促懷疑開槍致印尼女記者右眼受傷的警員自首，帖文內容披露該警員的個人資料，鄭涉違反高院去年就禁止對警員「起底」頒下的禁制令而被起訴，於今年3月在高等法院承認干犯民事藐視法庭罪，被判囚28天，緩刑1年。

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記者：林育慧