涉轉發起底警員資料男網民囚21天　首違起底禁令判監案件

▲ 涉轉載起底警員資料，商人今於高等法院承認民事藐視法庭罪被判監21天。(經濟日報資料圖片)

去年11月中西灣河發生警員開槍事件，當日早上經營佛具生意的男網民涉違反法庭就警員起底禁令，於Facebook帳戶發放4則訊息，內容轉載警員照片及附上「開真槍有排同你玩香港警察」，並轉載其家人個人資料。涉案27歲男其後被捕，今（28日）於高等法院承認干犯民事藐視法庭罪，被判囚21天，為首宗涉違起底禁令被判監案件。

原告律政司；答辯人為陳健聰。律政司代表指答辯人早已表明承認干犯民事藐視法庭罪，案情指，事發於2019年11月11日，當日早上發生西灣河警員開槍案，答辯人於早上約2小時內，於其Facebook帳戶轉載4個訊息，當中包括警員及其家人個人資料，當中涉及警員相片及附有「開真槍有排同你玩香港警察」、「善惡到頭終有報」及「西灣河殺人犯」字句，同月28日答辯人被捕。

律政司指答辯人承認轉載有關訊息，要求法庭應判以以月計監禁式刑罰，基於有關資料涉及該警員及其家人及子女，雖然答辯人於數日後刪除訊息，亦非發放訊息的始作俑者，但訊息卻於網絡世界一直流傳，對事主影響深遠，並要求支付懲罰式訟費。

答辯人代表律師求情則指，當日早上發生槍擊案，事發時對中槍年輕人感到同情，好奇下從Telegram群組流覽有關訊息，一時憤怒才於不足2小時內轉載訊息，並非鼓勵以暴力對待警員，數日後亦已刪除訊息，代表律師指加上當時中2019的本港社會氣氛才發生本案，事後答辯人亦已停止業務。

代表律師續指，答辯人被捕時表現合作，本案亦非最嚴重違起底禁令案件。法官卻質疑起底對象涉及該警員的年幼子女，代表律師則指答辯人並不認識對方，只是於網絡上隨意點擊有關訊息。

法官判刑時指，據事主創傷報告指，事後須搬離所住單位，更因不斷收到滋擾電話而須更換手機號碼，其子女亦於學校被欺凌等，一家人生活於惶恐中。

答辯人現年27歲，早前已停止經營佛具生意，餘下積蓄2萬元。法官指法庭早已頒下禁令，答辯人轉發首個訊息已對該警員造成滋擾，其後更涉及其妻及女兒的個人資料，有關行為不能容忍，法庭必須向公眾發出訊息，違反起底禁令須判以阻嚇性刑罰。

法官認為本案涉蓄意違反禁令及考慮到其意圖，並不適合判以緩刑，以其起底程度及後果，認為判監21天合適。至於律政司索取懲罰式訟費27.6萬，法官考慮到答辯人已停止經營生意，只餘2萬元積蓄，判處支付訟費2萬元。

律政司及警務處處長於2019年10月成功就警務人員遭「起底」申請禁制令，法庭當時頒令禁止任何人披露警務人員及其配偶與子女的個人資料，範圍包括他們的姓名、職級、居住和工作地址，以及Facebook和Instagram帳戶等。

早前女設計師轉載警員個人資料，另中西區區議會主席鄭麗琼於其Facebook專頁上轉載帖文，內容涉向印尼女記者開槍致右眼受傷的警員個人資料，兩人分在高等法院承認干犯民事藐視法庭罪，均被判囚28天，緩刑1年。

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記者：林育慧