香港蠔礁試點首發現新品種螃蟹　修復蠔礁提高海洋生物多樣性

▲ 本港首次發現新品種螃蟹。（大自然保護協會提供）

港大太古海洋科學研究所與大自然保護協會進行研究發現修復消失的蠔礁具龐大潛力，研究中又發現一種在香港前所未見的小蟹。

港大生態學及生物多樣性研究部副教授Bayden Russell在大自然保護協會的流浮山蠔礁首次發現了學名為「Nanosesarma pontianacense」的螃蟹，是此螃蟹品種於香港的首次記錄。Russell表示很高興首次在香港發現新的螃蟹品種，這亦證明了修復蠔礁能為不同生物提供天然庇護，提高海洋生物多樣性。

大自然保護協會自2018年5月起與太古海洋科學研究所合作，以及在蠔民的支持下在后海灣流浮山設置首個蠔礁試點，以瞭解在本港修復蠔礁的成效。一年後，大自然保護協會利用廢棄的蠔殼在吐露港水域設置第二個蠔礁試點。展望未來幾年，大自然保護協會將持續監測蠔礁的生長狀況及研究其帶來的生態影響，為日後亞太地區的修復工作提供重要的數據及參考指標。

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責任編輯：蘇文軒