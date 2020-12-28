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【解構都市病】長期機不離手恐患「數碼癡呆症」　日本醫生拆解10種症狀+高危一族

醫生診症室 17:45 2020/12/28

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長期機不離手恐患「數碼癡呆症」，日本醫生拆解10種症狀+高危一族。

長時間使用智能產品，不但有機會損害視力，原來亦可能導致「數碼癡呆症」（Digital Dementia），患者會出現記憶力下降、難以集中等類似「老人癡呆症」的徵狀。最近有日本節目總結了10個症狀，只要出現多於5個症狀，就很大機會患有「數碼癡呆症」。

日本電視台節目《世界一受けたい授業》早前邀請到內科醫生石見陽，他曾進行一項問卷調查，共訪問了12萬名醫生和護士，統計出日本10種最常見的新都市病，並解構病因和預防方法。

當中，「數碼癡呆症」排行第7位，是指因長期使用和依賴電子產品導致記憶力下降、專注力大減。有醫生認為，隨著科技進步和電子產品日益普及，人們不需要在用腦袋記那麼多資訊，這是其中一個導致「數碼癡呆症」的原因。

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石見陽總結出10種症狀，並指出只要出現5個以上，就屬於「數碼癡呆症」的高危一族。點擊下圖睇症狀：

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石見陽指出，若發現自己屬於「數碼癡呆症」的高危一族，每日應保留一些時間，例如在1小時內放下所有電子產品，遠離網絡世界。而部分智能電話亦設有限制使用時間的功能，可強制讓用家暫停使用手機。

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責任編輯：羅嘉欣

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