【玫瑰糠疹】推拿後出疹極痕癢搽類固醇變嚴重　接受中醫治療6星期後好轉

▲ 推拿期間受寒，或感染人類皰疹病毒，有機會患丘疹型玫瑰糠疹。

推拿期間受寒也會導致出疹。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，一名女患者用精油推拿後，腹部出現一個橢圓形紅疹，漸漸擴散全身，腹、背、臀部也出現紅疹，而且愈來愈多，令她極為痕癢。該患者搽類固醇、服用抗敏藥後也無好轉，遂求診中醫，診斷為「丘疹型玫瑰糠疹」。接受6星期中醫治療後，患者皮膚已接近回復正常狀態，只有輕微色素沉著。

李醫師表示，為該患者採用清熱祛濕止癢中藥，配合針灸治療，6星期後已大有好轉，不需用中強度類固醇，並避免了可能出現的類固醇反彈症狀。

發病原因

李醫師表示，丘疹型玫瑰糠疹有輕有重，多是體內蘊熱，外感風邪而發病，也可能是與感染人類皰疹病毒第六、七型有關，或是其他原因。中醫認為是正氣不足，秋冬被外邪侵襲所致。此病會自然痊癒，最好不要使用類固醇治療。

至於該名患者發病原因，並非搽精油令皮膚受刺激，而感染病毒誘發的機會較大。李醫師指，有機會是推拿期間受冷而感染風寒，或在床舖接觸到人類皰疹病毒，再加身上有傷口而受感染，情況不常見。此類患者如果瘙癢持續，有機會演變為濕疹，較難痊癒。

丘疹型玫瑰糠疹VS濕疹

丘疹型玫瑰糠疹約佔玫瑰糠疹病例20%，此病較多在10至35歲之間發病。燥熱體質、氣虛體質、抵抗力較弱、較疲累人士也較易發病，通常在冬天轉季時誘發。

丘疹型玫瑰糠疹：

紅疹呈一個個圈，情況像斑疹，起初有發病的母斑，約有4毫米至1厘米大。

背部呈聖誕樹式皮疹，而且有發病母斑，表面鱗屑，皮膚乾燥，但多數不滲水。

濕疹：皮膚有機會出現滲水情況。患者多有敏感體質，兒時有鼻敏感或哮喘。

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丘疹型玫瑰糠疹治療方法

李醫師表示，一般情況下，服用中藥及針灸10天後，已可紓緩痕癢。

內服中藥：服用龍膽瀉肝湯，再配合蟬蛻、連翹、金銀花，有助止癢。



針灸：疏風清熱、止癢，加快身體復元能力。因為此病可短可長，針灸後有助退疹、加速消炎，改善睡眠。



戒口：要戒煙酒、辛辣味和煎炸食物、雞蛋、牛肉、羊肉；無鱗的魚、蝦、蟹、貝殼類食物；火鍋、刺身放題、酒精等。

李醫師表示，由玫瑰糠疹演變為濕疹的病例較少，但可因病毒感染而誘發。玫瑰糠疹有機會持續6個月至3年，若皮損情況持續，影響睡眠及外觀，並漸漸誘發敏感體質，因而演變為濕疹。

玫瑰糠疹病例中，約有3%人會復發，極少數人會發病2至3年才康復。患者注意休息、運動，改善抵抗力。

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記者：黃泳欣