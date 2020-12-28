【強制檢測】彩雲邨豐澤樓居民必須檢測　有住客稱廁所污渠間中傳出臭味憂播毒

▲ 彩雲邨豐澤樓居民需接受強制檢測。（陳國峰攝）

疫情持續，港大研究發現彩雲邨豐澤樓的污水樣本檢測，持續呈陽性，顯示或有染疫者身處大廈。政府今日（28日）發出檢測公告，過去兩周倘有人身處逾兩小時，本月31日前都要接受病毒檢測。政府於大廈樓下，已設置流動檢測站，大批居民排隊接受檢測，盼盡快找出隱形患者。

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住戶楊小姐稱，暫時未見確診個案，對大廈污水驗出病毒不甚擔心。她贊成大廈強制檢測，相信有助找出隱形患者，若要封鎖大廈或遷往檢疫中心亦贊成，相信可阻止病毒擴散。

另一名居民譚先生則稱，對港大研究結果感到十分擔心，直斥大廈設計落後，廚房和廁所太接近，抽氣扇容易將空氣倒流，抽返屋內，或成播毒危機。他也稱，不能排除有居民於戶外染到病菌，回家時清潔雙手，使病毒流入污水渠造成。

黃大仙區議員廖成利稱，12月8日已接獲求助，指豐澤樓中層單位，有住戶發現樓上單位如厠後，隨即聞到難聞氣味，已即時將個案轉交房署跟進。

港大研究發現，彩雲邨明麗樓及豐澤樓的污水樣本檢測，持續呈陽性，顯示可能有染疫者身處相關地方。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳國峰、黃傑偉