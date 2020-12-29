【堅毅爸爸】麥包工作大減屢敗屢試堅持孭起頭家　麥長青教子自食其力不做裙腳仔

▲ 麥包近年演戲工作大減，但他屢敗屢試，努力尋找新工作機會賺錢養家。

人稱「麥包」的麥長青入行逾30年，經歷過許多風雨，縱然近年事業荆棘滿途，52歲麥包仍堅持孭起頭家，四出找工作機會，為妻兒遮風擋雨。自言大男人的麥包，對兒子的要求比女兒嚴格，強調不能靠父幹置業，要靠自己努力養妻活兒，絕不能做裙腳仔。

麥包近年演出機會大減，已離開無綫的他，正在其他軌道上繼續努力。除了在其他電視台、電台演出之外，亦涉足飲食生意，有賺有蝕；而纏繞多年的官司早前亦告一段落，麥包與太太林孜展望新一年事事順利。

▲ 麥包認為做藝人是將歡樂帶給觀眾，讓他們在辛勞一日後忘憂，是藝人其中一個使命。（黃建輝攝）

疫情無戲拍 改變自己學做KOL

麥包坦言受疫情影響無工開、無戲拍，正嘗試改變自己學做KOL，網上開直播與支持者互動，吸納新的觀眾，順道宣傳生意。

沒有事情不能重頭再起，我由十幾歲入行到現在無工開，難道我只坐著守株待兔？不行！我要變！我們有腦袋思考可以轉彎，視乎你是否願意改變、腳踏實地去做。

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大女澳洲讀戲劇 麥包︰餓死老豆

做女兒的，眼見爸爸仕途不順，卻仍願意入行，激死做爸爸的。麥包無奈道，20歲大女麥淳琳放棄了一間人人夢寐以求、兼有保薦的學校，而選擇赴澳洲升學讀電影及戲劇。

這一科會餓死老豆，即是叫老豆自食其力，這一科養不到我。

他坦言不懂欣賞那個課程，尤其是關於學做導演，「香港出名導演，有哪一個是讀電影出身？不用讀的！現在導演都無工開！」

▲ 麥包的子女已經長大升讀大學，由他們自由選擇科目。（相片由受訪者提供）

女兒拍戲西化常分析鏡頭

由於疫情問題，女兒未能返回澳洲，現正留港上Zoom課，在港拍攝交功課，令麥包更了解女兒拍攝的作品，他形容是較西式和無厘頭，「是香港觀眾不會看的東西，老細也不會投資。」

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女兒的功課又經常分析鏡頭所用的色彩和感覺，麥包笑言其實好多鏡頭，導演都是求其拍，拖長鏡頭可能只為了增加air time，「你以為杯咖啡拍30秒，是表達空虛、寂寞？」不過麥包覺得多分析也非壞事，起碼可以啟發思維，擴闊視野，最重要還是女兒喜歡，「教授有讚她表達好的！」

▲ 麥包感慨自己中五未畢業，在子女的學業上沒有發言權。（黃建輝攝）

爸爸中五未畢業難給升學意見

至於18歲細仔麥振瑋即將考大學，希望將來做個IT人。麥包對於子女大學選科，沒有給予太多意見，他坦言自己讀書少，中五都未畢業，有很多東西不懂，外國學校更加不熟悉。

不過兒子都好叻，有好多師兄和老師提點，他認識多過我，所以我只能支持他，我沒有發言權的。

▲ 麥包對兒子雖嚴厲一點，但他強調仔女都愛錫。（麥長青facebook圖片）

「道理王」致力教子女做人

兒子升大學讀IT，麥包放手讓他自主，但教導兒子做人，麥包卻要求他全記入腦袋「Hard Disk」。

我經常向兒子講道理，以前一直開工沒時間溝通，所以我想好快將一些事情全告訴他，因我不知下次幾時再見面。

不論兒子是否明白，麥包都將所有道理先儲存入他的「Hard Disk」中，當兒子長大後遇上問題，就可以適時拿出來，「到時他就記得，我說過要小心甚麼、要怎樣處理。」

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傳統大男人窮養兒富養女

俗話有云︰「窮養兒，富養女。」在傳統大男人麥包的眼中，男人要擔起頭家養妻活兒，故他要求兒子堅強，絕不能做裙腳仔。

對方父母將女兒終身交託你，但你沒能力保護人怎麼辦？兒子必須堅強及負責任，孭起另一半。

麥包縱然對兒子嚴厲一點，但他強調仔女都愛錫。當談到女兒已屆談情說愛之齡，麥包立刻變得柔情，笑言自己將容許女兒拍拖的年齡，由18歲提高到24歲，「其實（緣份）要來都阻不了，但要清楚自己只想找個伴？還是找一個終身伴侶？」

▲ 麥包早已向子女坦白，希望子女將來會供養他，不想年老孤苦無依。（黃建輝攝）

女兒是爸爸的前世情人，少不免會愛錫多一點，麥包希望在女兒找到另一半之前，爭取時間與女兒相處，將最好的都給她。

女兒是我的心肝椗，我一日未死，我還可以孭起她。女兒結婚後就有另一人愛錫，現在女兒仍在我手，我當然要愛錫多一點，將來她不再需要我了。

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盼子女將來養自己︰起碼住近些

外表粗豪的麥包，面對仔大女大，也不禁流露對自己將來生活的擔憂。他坦言從不對家人隱瞞任何事，早已向子女說出心底話，希望他們將來仍會供養自己，多陪伴食飯、去旅行，甚至自私想子女婚後可以一齊住，起碼住近一點，他樂意幫手湊孫煮飯。

我不會好偉大對仔女講『搞掂自己先，唔使理我』，到頭來仔女真的『只搞掂自己不理你』，原來自己卻接受不了。我寧願坦承想仔女陪，是否做到又另一件事。

▲ 麥包身上的T恤圖案是他的卡通版公仔，非常有趣。（黃建輝攝）

一家人要講真心話

麥包為人父親20年，維繫家庭之道就是「一家人講真心話」，不要說敷衍及門面說話，有問題就三口六面講清楚。正如麥包有份參演的香港電台第二台廣播劇《畢得鳥劇場》，每集講述家庭因不同鎖碎事引起爭執，在擁有讀心術的神鳥「畢得鳥」協助下，一家人最後都坦承相對化解危機。

我們一家四口無秘密，如果連最親的家人都不能坦承相對，即是你身邊沒有可信的人，是一個悲劇。

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記者︰林綺玲

場地︰Blankslate Kitchen