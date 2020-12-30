【酒店優惠】港麗酒店$1,700限時跨年住宿優惠　入住豪華客房+自助早餐+$700餐飲禮遇

▲ 港麗酒店推出限時住宿優惠。（圖片由酒店提供）

新年快到，香港港麗酒店由12月29日凌晨起推出限時七天的跨年住宿折扣優惠，大家可在酒店嘆著跨年，送舊迎新，期待2021年的來臨！

▲ 海景豪華客房（圖片由酒店提供）

「A Peace of Mind」住宿專案 港幣1,700元

香港港麗酒店推出「A Peace of Mind」住宿專案，以港幣1,700元即可預訂雙人豪華客房、翌日免費客房餐務或自助早餐，連同享用每晚價值港幣700元的客房餐務及酒店餐廳消費額。此外，周一至周五的入住時間更保証提早至中午12時，24小時的入住時間。

7日限時快閃優惠

由2020年12月29日凌晨12時至2021年1月4日晚上23:59分，酒店將推出為期7日的限時快閃優惠，周一至周四之住宿房間可免費升等至海景客房，更可額外享用雙人英式下午茶。入住日期由2021年1月1日起至2月28日，歡度新年。

套餐包下午茶、早餐及700元餐飲消費額

早餐將會以客房餐務形式供應，客人亦可選擇到酒店餐廳享用雙人自助早餐。選擇客房餐務的早餐款式的客人，可從四款早餐選擇，包括歐陸早餐、港式滋味、美式早餐或日式和食。

而港幣700元的客房餐務及酒店餐廳消費亦可用作客房內晚餐之用，多款餐廳的招牌美食均可薈萃於24小時供應的客房餐務菜譜當中。

▲ 雙人下午茶（圖片由酒店提供）

住宿專案包括：

雙人豪華客房住宿乙晚（免費升等至海景客房只限於快閃折扣下的周一至周四之住宿）

提早中午12時登記住房（只適用於星期一至五之入住；星期六、日及公眾假期除外）

每間客房最多可供3位成人或2位成人及1位小童入住

入住日免費享用雙人下午茶（下午2時至4時；只限於快閃折扣下的周一至周四之住宿）

免費客房餐務早餐兩份 / 雙人自助早餐 （價值港幣670元）

套餐價碼另收加一服務費

適用日期：由2021年1月1日至2月28日

快閃優惠預訂日期：由2020年12月29日凌晨12時至2021年1月4日晚上23:59分

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

預訂網站請【按此】

預訂聯絡: +852 2822 8828

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責任編輯：王芷瑩