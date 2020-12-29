【減肥謬誤】斷食減肥毋須戒口？　營養師拆2種解斷食法瘦身真相

▲ 營養師拆解斷食法瘦身真相。

Cherry向我呻︰「昨晚我們一家人吃火鍋，有美國頂級肥牛、牛頸脊、日本和牛，我只吃海鮮為主，二哥揶揄我瘦身何需戒口，他照吃肥牛，也可減掉10多磅。」原來，Cherry二哥所進行的是16︰8斷食法。

16︰8斷食法是指一日24小時裏，連續16小時禁食，之後8小時可自由進食，然後又繼續禁食、進食的循環；坊間亦流行其他斷食模式，如5︰2，即一星期7天中，5天可維持正常飲食，其餘2天則需控制熱量攝取在500卡路里以下，即等同平日熱量約四分一。

▲ 短期斷食的確有助瘦身，但一旦回復正常飲食，磅數便很快會反彈。因此，均衡飲食才是健康減肥之道。（iStock圖片）

要限制在8小時內進食，大多數人會選擇不吃早餐，中午才開始第一餐，晚上8時後又再次禁食；少吃了早餐，亦減少了進食宵夜零食，體重也因而下降了。

「譬如一個成年男士，每天需攝取2,000卡路里，他每日卻只進食兩餐約1,500、1,600卡路里，短期內也的確會瘦下來；不過，換來是身體的新陳代謝亦隨之減慢，日後回復正常飲食，體重亦容易反彈！」

Cherry好奇問︰「照吃高脂食物也會瘦？」

這斷食法提出的理論，是身體長時間在禁食、空腹的狀態，血糖水平逐漸下降，便需動用肝臟及肌肉的儲備醣份，作為能量來源；若這些儲備醣份也耗盡，身體就開始分解脂肪成酮體以提供能量，因而令脂肪燃燒。

進行斷食也並非可任意暴飲暴食，事實上，想要瘦身的人士，或多或少都會注重自己的飲食選擇，相對較平日少吃高脂、高糖食物；若單靠斷食，恐怕不足以幫助瘦身。

「要忍口捱餓，我絕對會抵不住而偷吃！」Cherry大笑說。

▲ 瘦身也要嚴選肉類，火鍋可多選牛柳、牛冧肉、牛腱等低脂肪食物。（iStock圖片）

研究發現斷食的減磅效果，都是短期性的，所以不能確定長期斷食，對減磅的成效，甚至對健康所帶來的影響；研究亦發現一個「特別」之處，不少參加者在斷食中途選擇放棄退出，可想言之，斷食不是想像中容易。

Cherry大表認同︰「近來天氣寒冷，氣溫只有13、14度，與其要長時間忍受飢餓，我寧可現在努力跟餐單，火鍋多選牛柳、牛冧肉、牛腱、海鮮等低脂肪食物，成功瘦身後，才偶然讓自己放縱！」

對！減肥也要飽著瘦！

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）