【港區國安法】民建聯倡加強國安教育　呼籲司法機關改革挽信心

▲ 民建聯認為，加強國安法教育是社會共識，促港府慎重看待。（民建聯提供）

港區國安法實施將近半年。民建聯認為，港獨勢力及攬炒思想仍然存在，港府應加強國安法教育，加強打擊罪行，司法機關也急需改革，挽回市民對司法機關的信心。

本身為律師的立法會議員周浩鼎認為，港區國安法的落實，肯定有助香港恢復秩序及穩定，但司法機構在過去一年處理反修例的案件中，曾被斥判刑過輕，又出現裁判官讚揚罪犯、保釋條件過於寬鬆導致棄保潛逃等，認為要市民對司法機構重拾信心，司法機構是需要改革，例如設立量刑委員會。

他又提到，早前有大學畢業生，公然在畢業禮上展示港獨標語，明顯違反港區國安法，反映港府要加強市民、青年對國家安全的認識和教育。

議員陳克勤指出，市民有感今年社會治安較差，今年劫案大增，特別多鄉郊的爆竊案，他估計，是與警方主力處理社會暴力事件、維持社會秩序，導致處理罪案防控的人手不足有關。

民建聯又建議，委派其他紀律部隊成員出任特務警察，以騰出警員處理嚴重罪行，又提出全面實施「一警一攝錄機」，減少執法時出現羅生門。

另外，民建聯在11月27日至12月8日，就本港社會治安情況，進行電話隨機抽機訪問，共有1,045人受訪，有7成人認為，港區國安法，有助大幅減少暴力事件。

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記者：尹櫻霖