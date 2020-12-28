【屯赤隧道】因青嶼幹線現豁免收費有建議倡巴士減價　運輸署回應指收費水平取決於行車里數

▲ （經濟日報資料圖片）

屯門至赤鱲角連接路於12月27日全面通車，青嶼幹線亦已豁免收費。有意見指，因應青嶼幹線已豁免收費，巴士車費亦應相應下調。

運輸署發言人就此回應指，已批准龍運巴士按既定的車費等級表，將因行經屯門──赤鱲角隧道而縮短行車里數的6條巴士線的車費調低，由1.9元至12.7元不等。



此外，政府於2019年2月起豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，專營巴士營辦商需將節省的隧道費儲存在其設立的專用基金帳目，即「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有理據上調車費時，該專營巴士營辦商需先利用基金的結餘抵銷加幅。故此，乘客所需承擔的車費加幅將會降低，讓乘客直接受惠。



專營巴士的車費是按由行政長官會同行政會議為各巴士專營權所批准的車費等級表釐定，收費標準取決於有關巴士線的組別和行車里數，而非相關路線有否駛經收費隧道或道路。

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責任編輯：陳梓蔚