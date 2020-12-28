【新冠肺炎】仁濟及屯門醫院再多2名病人不治　累計至今141宗死亡個案

▲ （經濟日報資料圖片）

本港單日錄得4宗新冠肺炎死亡個案，仁濟醫院一名第8,091宗確診的85歲患嫗12月18日入院及確診，情況持續惡化，延至今日下午不治；另外屯門醫院一名第5988宗確診的70歲男病人，上月26日入院確診，同樣留醫至今日不治，累計本港已有141宗死亡個案。

仁濟醫院一名85歲有長期病患的女病人(個案編號：8091)， 居荃灣石圍角邨石翠樓，12月18日因持續氣促及神志不清到醫院急症室求診；病人當時情況危急，需要插喉協助呼吸，惟及後確診感染新冠肺炎及入住隔離病房，情況持續惡化，延至今日下午2時57分離世。



另外，屯門醫院一名有長期病患的70歲男病人（個案編號：5988），居元朗富達廣場A座，11月26日因咳嗽及氣喘入院接受治療，其後確診感染，屬源頭不明感染個案；病人情況持續惡化，延至今日下午6時43分離世。

醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，本況累計錄得141宗死亡個案，當中137人留醫公院期間離世。

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責任編輯：陳正怡