【新冠肺炎】機場保安及三跑道系統工程承辦商清潔工人確診　2人分別於今日及上周四最後上班

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本地第四波疫情持續，本港今（28日）新增61宗確診個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明，另有50多宗初步確診；機管局晚上公布，收到報告指一名機場保安及一名三跑道系統工程承辦商清潔工人染疫，相關的工作範圍已徹底清潔及消毒。

機管局指，收到機場保安有限公司通知，一名員工昨天進行病毒檢測，並於今天獲委派到客運大樓毋須與他人接觸的保安工作崗位執行職務。該員工早上七時報到，其後獲通知檢測結果為陽性。員工於接獲通知後，馬上離開機場，並回家等候衞生署安排送院。員工在執行職務時一直配備個人保護裝備，亦有遵守防疫措施。

該名員工於今天的崗位出勤前，曾於12月19日至23日在中場客運大樓執行職務。曾與該名員工接觸的其他員工已被安排接受檢測，並留家或於隔離的工作崗位執行職務，等候檢測結果。

另外，局方亦收到三跑道系統工程建築支援設施承辦商德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司通知，一名清潔工對新冠病毒檢測呈陽性，該名員工最近的上班日期為12月24日。承辦商已暫停工地的工作，及安排工地所有工人接受病毒檢測並在家等待檢測結果，相關的工作地點亦已進行清潔及消毒。

同時，機場客運大樓已加強措施分隔機場員工及旅客。美食廣場已設立指定用餐區及排隊輪候區，分別供機場員工及旅客使用。機管局亦建議機場員工於員工餐廳用膳，並與其他員工及旅客保持社交距離。機管局強調一直有嚴格的指引提供予機場保安及承辦商，以確保公共衞生及機場員工和旅客的安全。

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責任編輯：鄧凱文