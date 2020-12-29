【新冠疫苗】甫上任GSK港澳醫藥部經理即抗疫　馮碧霞指疫症令藥廠攜手合作成新常態

▲ 馮碧霞投身藥業多年，去年返港就任葛蘭素史克港澳醫藥部總經理。（林宇翔攝）

新冠肺炎肆虐全球，各界引頸以待疫苗面世可令社會復常。藥廠葛蘭素史克（GSK）以其佐劑技術與多家藥廠合研新冠病毒疫苗，料年底可進入第3階段臨床試驗工作。GSK香港及澳門醫藥部總經理馮碧霞表示，GSK未來一年不但聚焦疫苗研發，同時亦致力抗體研究及藥物治療，三管齊下對抗疫情。

她形容因着疫情嚴峻，全球各大藥廠已摒棄固有「各有各做」的做法，其中GSK與賽諾菲（Sanofi）兩大競爭對手更破天荒聯手合作，料這種合作將成未來藥業的新常態。

新冠肺炎今年初席捲全球，全球兩大疫苗廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）及賽諾菲（Sanofi），4月中公布合作，共同開發新冠肺炎疫苗，消息震撼藥業界。馮碧霞受訪時形容，兩藥廠本是競爭對手，接獲公布時亦感驚訝︰

Sanofi出抗原蛋白、GSK出佐劑，如果成功到時（疫苗）就會有兩樽藥，一樽Sanofi、一樽GSK，你有無見過兩個競爭對手放埋一齊？

GSK的疫苗佐劑技術源於09年豬流感大流行經驗，以少量抗原蛋白激發人體免疫系統產生保護；現時GSK以佐劑技術與多家機構合作，研發新冠肺炎疫苗，有3個研發項目已進入臨床試驗，包括Sanofi、加拿大藥廠Medicago及內地三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）合作項目，預期即將進入大型第3階段臨床試驗工作。

馮碧霞表示，新冠肺炎疫苗研發是GSK未來一年發展方向之一，惟接種疫苗後未必人人反應一致，長者接種後或未可激發自身免疫反應，GSK亦正與另一藥廠聯手展開抗體研究；另一方面致力尋覓新冠肺炎的治療方向，包括正研類風濕關節炎藥物，能否應用於嚴重住院病人產生的炎症風暴，惟暫時仍處於二期臨床研究階段，未有數據。

就如同抗病毒藥「瑞德西韋」本身用以治療伊波拉病毒感染，並非用於應對新冠病毒。馮碧霞解釋，檢視現存藥物對新冠病毒是否奏效是最快捷方法，現時各大藥廠均如數家珍，將已有的藥物重看一次︰「因為屬已上市藥物，其他安全性或效果已有數據，毋須再將於實驗室作臨床試驗，就可以快好多。」

為對抗新冠疫情，各大藥廠研發應對藥物之快，各國政府審批程序的靈活程度，就連馮碧霞置身藥業20多年亦未曾見過。她形容是整個藥業界攜手合作的協同效應︰「大家都是出心，雖然好多投資者說藥物研發成功可賺多少個億，但業界整個着眼點仍在於如何解決疫症大流行，不是計算回報要有多少。」

不過，她提到03年沙士肆虐數月後突然一夜消失，有許多沙士研究尚未及成功，那時投放又耗費多少，最終都不了了之，惟17年過去新疫症重臨，盼望藥業不要停止科研工作。她說︰

新冠肺炎來得太急，你不會知道下次會有何疫症來襲，只有繼續科研工作，才可預備將來有甚麼科技可應對。

是次的疫症大流行，馮碧霞不諱言給予藥業界一個反省及反思機會，要對抗天災只可攜手合力，繼續各有各做始終無法解決問題︰

這會是業界的新常態，由競爭對手攜手合作，這是疫症為藥業界帶來意料不到的轉變。

馮碧霞投身藥業逾廿年，返港就任葛蘭素史克總經理前一直身處外地，7年間游走印度、新加坡、馬來西亞等地工作，曾將西方會議文化帶入印度，她學懂適應不同環境之餘，亦知道贏取同事信任前要有耐性。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡