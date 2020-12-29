GSK港澳總經理馮碧霞身處外地工作多年　破文化差異同時學懂做管理要有耐性

▲ 投身藥業逾廿年，馮碧霞曾在外工作多年，學懂適應不同環境之餘，亦知道贏取同事信任前要有耐性。（林宇翔攝）

投身藥業逾廿年，馮碧霞返港就任葛蘭素史克總經理前一直身處外地，7年間游走印度、新加坡、馬來西亞等地工作，曾竭力為穆斯林國度引入有「Halal」認證的肺炎疫苗，亦將西方會議文化帶入印度，她學懂適應不同環境之餘，亦知道贏取同事信任前要有耐性。

疫情肆虐全球一年，馮碧霞表示，全球各大藥廠已摒棄固有「各有各做」的做法，其中GSK與賽諾菲（Sanofi）兩大競爭對手更破天荒聯手合作，料成未來藥業的新常態。詳情請見【下一頁】

GSK香港及澳門醫藥部總經理馮碧霞當年於馬來西亞想引入肺炎疫苗，但游說當地政府多年不果，她卻未放棄，一直以入院發病率減少數據證明疫苗成效，3年後終獲政府首肯，去年成功將疫苗帶入市場，更取得「Halal」清真認證︰「好多人或以為無錢就不會成功，又多穆斯林，但現在沒有，不代表將來都無。」

▲ Peggy曾於卯度工作，於India節慶活動時的穿上 Kurta Sharara set。（照片由受訪者提供）

遇上文化差異更是另一難關，馮碧霞任職印度時，曾因印度同事開會人人「疊聲」發言，往往開會至晚上7時仍處於簡報之初。她笑言，曾有銷售經理會議期間耐不住，要求同事先舉手後發表意見，但至問答環節時人人舉手後又再疊聲。馮形容，印度人愛表現自己，會一直說不停，要清晰告知他們要尊重別人的時間，亦需尊重別人說話。

馮碧霞每逢周末都接同事電話，聽他們說家事，慢慢就贏取同事信任，用不足一年時間，令印度同事適應西方會議文化。任職印度亦令她學懂做管理要有耐性︰

要去這個國家就要融合這個國家，不論到任何崗位適應力都會更強。

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記者：陳正怡