《香港志》首冊總述大事記出版　53萬字涵蓋古今7,000年大事

▲ 本港首本地方志《香港志》，由團結香港基金牽頭成立的「香港地方志中心」編纂，今日舉行首冊出版記者會暨上架儀式。（林宇翔攝）

香港過去雖發生過不少大事，但一直未有較有系統的方法整理、保存歷史。由團結香港基金牽頭成立的「香港地方志中心」由2019年開始編纂本港首本地方志《香港志》，首冊《總述大事記》今日（28日）出版，總共53萬字，涵蓋公元前5,000年新石器時代，至2017年7月1日，古今7,000年間本港的6,500多條大事。

編纂《香港志》的「香港地方志中心」由團結香港基金在去年成立，由中聯辦主任駱惠寧及特首林鄭月娥擔任名譽贊助人，全國政協副主席、團結香港基金主席董建華擔任理事會主席，而行政會議召集人陳智思則任執行委員會主席。林鄭月娥在錄影致辭提到，香港的歷史和國家的發展息息相關，相信該書能讓香港市民特別是年輕一代，更了解香港與國家之間密不可分的關係。

《香港志》以本港目前已知最古老的大嶼山石壁東灣遺址下層文化為上限，即公元前5,000年的新石器時代，並以香港回歸20周年的2017年7月1日以下限，涵蓋約7,000年歷史。全書內容共分成10個部類，包括大事記、自然、經濟、文化、社會、政治等，一共66卷，近300個單元，全書約2,500萬字，平均每卷35萬字，會在2027年前陸續出版。

《香港志》首冊《總述大事記》今日出版，同時設電子版及實體書，收錄了6,500多條大事，總共53萬字，涵蓋範疇包括天文地理、經濟政治、民俗民生都有。而第二冊約120萬字的《香港參與國家改革開放》專志，目標是在明年出版。

陳智思指，估計整個編纂《香港志》的計劃約需7.8億元經費，現時已獲賽馬會慈善信託基金、英資及中資企業資助，籌到約三分之一費用。

被問到編修地方志是否政治任務以推動愛國教育，陳智思否認計劃由政治推動，強調是民間推動，10多年前他任嶺大校董會主席時已推動修志，惟所需資源龐大，去年得團結香港基金支持才成事。

他亦強調，整部《香港志》是學術界主導，由多名不同範疇學者蒐集和篩選資料，經多重評審而編成；而編修手法是「讓資料說話，述而不論」，目的是保存歷史。理事之一的嶺大協理副校長劉智鵬舉例，書中有收錄如六七暴動等爭議事件，盡量將不同面向呈現，如左派稱之為「反英抗暴」，書中亦有收錄。

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記者：徐紹軒