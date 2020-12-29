馮碧霞投身藥業源於嫲嫲哮喘嚴重　至今尤關注呼吸系統病患

▲ 馮碧霞屋邨出身，投身藥業只因眼見嫲嫲嚴重哮喘，至今逾廿年未想過轉行。（林宇翔攝）

香港去年經歷反修例風波下的社會動盪，GSK香港及澳門醫藥部總經理馮碧霞身處外地工作多年卻毅然返港，她解釋是適逢有新機會，重投已發展地區的市場；惟心底裏卻是日夜擔心在港家人，尤其就讀港大法律系的女兒，想陪伴在側引導女兒認清社會問題，重投學習方向。

屋邨出身的她憶述就讀中文大學之時藥劑仍未成系，又無力留學海外，惟有轉讀生物科學士，投身藥業源於嫲嫲患嚴重哮喘，希望藥業或醫療水平可有所提升，「覺得能否成為他們一分子，作為一個職業。」

投身藥業逾廿年，馮碧霞返港就任葛蘭素史克總經理前一直身處外地，7年間游走印度、新加坡、馬來西亞等地工作，更曾與印度同事共事時感文化衝擊。詳情請見【下一頁】

本港去年社會動盪加劇港人往外走，馮碧霞卻選擇去年9月回流，連她亦笑言「個個都走的時候，為何自己返來，我都問過自己。」她解釋，自己曾到過不少發展中地區國家工作，就想重返一個已發展城市，香港是其中之一，適逢現公司越洋「挖角」，是一個合適時機。

然而馮碧霞心底原因卻是不放心在港家人，尤其就讀港大法律系的女兒，擔心自己沒有陪伴女兒一起看清社會狀況。她坦言不是說政見問題，更多的是唯恐畢業在即的女兒，學業受到影響︰

都有跟女兒說考牌後，到其他國家工作是她自己選擇，但作為母親要在她畢業之前，陪伴認清社會問題。

走過東南亞工作，兜兜轉轉都未想離開藥業，馮碧霞笑言年幼時都想長大後做老師，惟眼見嫲嫲嚴重哮喘，霧化呼吸器常伴在側，自覺做不了甚麼，希望藥業或醫療水平可有所提升，「覺得能否成為他們一分子，作為一個職業。」

▲ 馮碧霞投身藥業只因眼見嫲嫲（右）嚴重哮喘，她記憶中與嫲嫲共渡時光亦是最美好的。（照片由受訪者提供）

她學士畢業後，再攻讀生物科碩士，卻因中藥癌症研究論文遇上瓶頸，她想要於靈芝內檢出抗癌成分，惟驗足一年都沒有成果，走去跟教授說想放棄。那時教授站於校園的欄桿旁，跟她說碩士論文不是要求學生找出驚人結果，看重是如何進行臨床實驗的過程，才見學生學以致用的地方。

那一席話當頭棒喝，馮碧霞聽罷就繼續論文，最終考獲碩士學位，更學到要了解自己與別人期望的落差。她說︰

不要想到自己這麼大，別人都不期望你做這些，你做不到就以為好失敗、世界末日，但其實根本都不是這樣；之後面對困難時轉角度看，其實都不算甚麼。

馮碧霞形容置身藥業，任何崗位最終都令病人受惠，亦因嫲嫲的經歷，她尤對哮喘、慢阻肺病或呼吸系統疾病人有深厚感覺，亦特別關注病患需要。

▲ 馮碧霞碩士畢業時於實驗室留念。（照片由受訪者提供）

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記者：陳正怡