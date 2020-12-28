【確診大廈】深水埗激增12確診個案成榜首 華僑大廈單日5人染疫、柏傲灣、陽明山莊上榜
社會 22:32 2020/12/28
本港第四波疫情持續，今日（28日）新增61宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
離島１
- 龍仔村
荃灣１
- 浪翠園1期4座
深水埗12
- 華僑大廈x5
- 順寧道順發大廈
- 蘇屋邨櫻桃樓
- 元州邨元滿樓
- 醫局街 193 號
- 南昌街 170 號
- 基隆街金基樓
- 華寶樓
黃大仙4
- 仁愛大樓
- 慈正邨正康樓
- 東匯邨匯仁樓
- 黃大仙下邨龍盛樓
荃灣3
- 海濱花園海昇閣x2
- 柏傲灣 2A 座
九龍城6
- 黃埔花園 2 期錦桃苑 9 座
- 馬頭角羈留中心
- 東寶大樓
- 興賢街 8 號
- 華強大廈
- 萬高花園大廈
觀塘9
- 油麗邨智麗樓x2
- 曉麗苑曉星閣
- 安達邨禮達樓
- 麗港城 18 座
- 油翠苑沃美閣
- 啟業邨啟賢樓
- 藍田邨藍蔚樓
- 鯉魚門邨鯉隆樓
西貢2
- 翠林邨彩林樓
- 日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom
南區4
- 田灣邨田健樓
- 陽明山莊 13 座
- 油尖旺
- 鴻禧大廈
大埔1
- 大埔中心 3 座
葵青5
- 華豐園
- 祖堯邨啟廉樓
- 荔欣苑荔影閣x3
屯門3
- 山景邨景安樓x2
- 鍾屋村
元朗4
- 天逸邨逸潭樓x2
- 天頌苑頌棋閣
- 天耀邨耀澤樓
灣仔1
- 華都大廈
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記者：鄧凱文