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【確診大廈】深水埗激增12確診個案成榜首　華僑大廈單日5人染疫、柏傲灣、陽明山莊上榜

社會 22:32 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（曾耀輝攝）

本港第四波疫情持續，今日（28日）新增61宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

離島１

  • 龍仔村

荃灣１

  • 浪翠園1期4座 

深水埗12

  • 華僑大廈x5
  • 順寧道順發大廈
  • 蘇屋邨櫻桃樓
  • 元州邨元滿樓
  • 醫局街 193 號
  • 南昌街 170 號
  • 基隆街金基樓
  • 華寶樓

黃大仙4

  • 仁愛大樓
  • 慈正邨正康樓
  • 東匯邨匯仁樓
  • 黃大仙下邨龍盛樓

荃灣3

  • 海濱花園海昇閣x2
  • 柏傲灣 2A 座

九龍城6

  • 黃埔花園 2 期錦桃苑 9 座
  • 馬頭角羈留中心
  • 東寶大樓
  • 興賢街 8 號
  • 華強大廈
  • 萬高花園大廈

觀塘9

  • 油麗邨智麗樓x2
  • 曉麗苑曉星閣
  • 安達邨禮達樓
  • 麗港城 18 座
  • 油翠苑沃美閣
  • 啟業邨啟賢樓
  • 藍田邨藍蔚樓
  • 鯉魚門邨鯉隆樓

西貢2

  • 翠林邨彩林樓
  • 日出康城領凱 9 座(左翼) Almond Blossom

南區4

  • 田灣邨田健樓
  • 陽明山莊 13 座
  • 油尖旺
  • 鴻禧大廈

大埔1

  • 大埔中心 3 座

葵青5

  • 華豐園
  • 祖堯邨啟廉樓
  • 荔欣苑荔影閣x3

屯門3

  • 山景邨景安樓x2
  • 鍾屋村

元朗4

  • 天逸邨逸潭樓x2
  • 天頌苑頌棋閣
  • 天耀邨耀澤樓

灣仔1

  • 華都大廈

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤離島香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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