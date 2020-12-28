「哥哥」張國榮自殺編入《香港志》　梅艷芳病逝無收錄原因為何？【附電子書連結】

▲ 一代巨星「哥哥」張國榮在2003年4月1日自殺身亡，成為當年大事之一，亦被收錄在本港首本地方志《香港志》內。（資料圖片）

有團體出版本港首本地方志《香港志》，收錄公元前5,000年至2017年，共7,000年間約6,500條本港大事，但本港歷史以來發生過的事林林總總，如何篩選？據出版團體指，有人曾問為何「哥哥」張國榮能夠列入大事，同在2003年病歿的「百變天后」梅艷芳卻無收錄？原因是在事件的社會性。

出版《香港志》的香港地方志中心總裁林乃仁表示，曾有編審的專家問他們，「我是梅艷芳的朋友，為何大事有收錄張國榮逝世，卻無梅艷芳呢？」

林乃仁解釋，張國榮在2003年跳樓自殺，對社會有一定震動，亦因社會問題引致，而梅艷芳是在病床過世，本港有許多名人都在病床過世，如要登錄7,000年來病逝的名人，相信難度十分高。

他指，委員會出版了一本指引，指導如何選出合適的大事，主要對社會的影響為標準，對於社會影響，獨特性等，選出後再讓專家、學者提交意見。

團隊自去年8月起從報紙、檔案、民間書籍、地圖等蒐集資料，整理出5.7萬件各領域的事件，確定挑選標準後初步選出擬收入志書內的1.5萬條大事，經內部及專家審閱後，才選出現在6,500條大事收錄在內。

《香港志》已在今日出版，電子書亦同步上載，有關「哥哥」張國榮自殺一事的記載刊於第572頁。詳情請看電子書連結：https://www.hkchronicles.org.hk/node/127

有關《香港志》首冊總述大事記的介紹，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒