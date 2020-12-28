【新冠肺炎】豐澤樓對出空地流動採樣站明起延長服務時間

▲ 彩雲邨豐澤樓居民需要強制檢測。（陳國峰攝）

港大團隊研究在彩雲邨明麗樓、啟輝樓及豐澤樓一帶大廈，檢測污水中是否帶有新冠病毒，以至交叉感染情況，發現彩雲邨豐澤樓4個污水樣本帶病毒。港府安排承辦商先後於今日增設流動採樣站，為彩雲（二）邨居民及工作人員提供免費檢測服務。

港大團隊研究在彩雲邨明麗樓、啟輝樓及豐澤樓一帶大廈，檢測污水中是否帶有新冠病毒，以至交叉感染情況，發現彩雲邨豐澤樓連續4個不同的污水樣本，橫跨5天檢測，分別是12月23日、24日、26日、27日，兩個基因排序對新冠病毒呈陽性反應。詳情請見【下一頁】

港府表示，研究發現彩雲（二）邨豐澤樓的污水樣本檢測持續呈陽性，顯示可能有確診人士身處相關地方，就此感到非常關注；故已安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，今日起於豐澤樓對出空地，為居民及工作人員檢測，明日起亦延長服務時間至朝十晚八。

連同設於同邨明麗樓旁邊籃球場昨日(27日)開始運作的流動採樣站，為彩雲（二）邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定開放至12月31日；政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要進一步延長流動採樣站的運作時間。

發言人稱，檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

港府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：陳正怡