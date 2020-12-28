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【強制檢測】港大繼續安排強檢大廈進行污水監測　尚未就測試結果制定公共衞生準則

社會 23:40 2020/12/28

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

彩雲(二)邨豐澤樓污水井4次樣本採集和測試，均錄得新冠病毒陽性結果。（陳國峰攝）

港大污水監測研究團隊於彩雲(二)邨豐澤樓污水井4次樣本採集和測試，均錄得新冠病毒陽性結果，政府決定為該幢居民進行強制檢測。環保署表示，政府會參考研究團隊的污水監測數據，綜合考慮醫學病例和流行病學等資料，按實際情況考慮個別大廈的居民是否須進行強制檢測。

港大污水監測研究自2020年10月開始，在九龍區及新界區設立多個固定污水監察點，抽取污水進行新冠病毒核酸分析，研發一套監察新冠病毒的互補系統，以反映病毒在社區的活躍程度，為日後病毒重臨作出預警，及評估和優化污水收集和實驗室檢測流程。

因應本港出現第四波新冠肺炎的疫情，研究團隊靈活地調整監測計劃，就一些出現感染群組的屋苑大廈及相鄰範圍，包括葵盛西邨、麗晶花園、乙明邨和彩雲邨等四個屋苑進行集中採樣分析，以提供醫學測試以外的輔助資料，協助政府相關部門評估當區疫情。

研究現時仍然進行中，研究團隊尚未能就測試結果制定一套與公共衞生相關的明確準則。針對目前的疫情，團隊會繼續在測試能力許可的情況下，繼續安排在一些出現感染群組及需要進行強制檢測的大廈進行污水監測，以科學為本，提供輔助資料協助評估疫情，建議跟進行動。

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記者：陳子謙

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