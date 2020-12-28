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【新冠肺炎】晴朗商場一名外判駐埸冷氣操作員確診　聖誕日最後上班

社會 23:57 2020/12/28

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晴朗商場一名外判駐埸冷氣操作員確診，聖誕日最後上班。

房屋署今日（28日）得悉一名啟德晴朗商場的外判駐埸冷氣操作員，於12月25日確診新冠肺炎，她現正在醫院接受治療。

該名外判駐埸冷氣操作員一般駐守二樓冷氣系統控制室，負責檢查商場的冷氣系統運作及記錄工作，並沒有參與維修保養商場的冷氣系統。她最近一次上班日期為12月25日，她於同日獲衞生防護中心通知確診2019冠狀病毒病。
 
房署指該名外判駐埸冷氣操作員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守相關防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。患者並非晴朗商場的租戶，亦非附近啟晴邨或德朗邨的住戶。
 
晴朗商場的公用地方、晴朗商場管理處、二樓風櫃房、冷氣控制室及地下冷氣水泵房，已遵照衞生防護中心指引進行全面清潔和消毒。另兩位與患者一同工作的外判駐埸冷氣操作員亦列為緊密接觸者，現正接受檢疫。

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實時追蹤離島香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強
 

德朗邨 治療 商場 房屋署 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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