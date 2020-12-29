【新冠肺炎】小學DIY大型圖書消毒櫃助全校學生借書　延伸STEM活動化危為機

▲ 博愛醫院陳國威小學校長韋淑貞（左）指，自製圖書殺菌消毒櫃由該校圖書館主任劉寶珊（右）及STEM統籌主任戴逸華（中）合作，參考坊間產品設計。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情下，全港學校自本月初起暫停面授課堂至下月10日，學校及公共圖書館服務均受阻，學生難以培養閱讀習慣。有小學為鼓勵學生閱讀實體書同時兼顧防疫，利用環保櫃等物資，以約1,200元低成本DIY圖書消毒櫃，並藉此設計延伸的STREAM教育活動，成功化危為機。

校方參考坊間設計，透過紫外綫及臭氧殺菌消毒的原理，不講究外觀，體積亦比一般圖書消毒櫃較大，每次可消毒多達50本書，在本月暫停面授課堂及聖誕新年假期間，已可讓全校逾300名學生借閱圖書；學校早前亦已邀學生設計消毒櫃外觀，稍後將應用相同科學原理，教授小五級學生製作小型消毒機。

將軍澳博愛醫院陳國威小學校長韋淑貞表示，因教育局指引建議避免共用物品，自今年初疫情爆發，不少學校圖書館至今仍然暫停開放。她指出，其學校在上學年主要鼓勵學生網上閱讀，但發現成效不彰，且網上學習時間大增，部分家長反映在半日網課時間以外，希望子女避免接觸電子產品，故重新鼓勵學生閱讀實體書。

坊間消毒櫃 動輒數萬元一部

早於5月首階段恢復面授課堂時，部分學校已率先購入圖書殺菌消毒櫃應變。韋淑貞說，參考市面及學界採用的部分圖書消毒櫃型號，售價動輒數萬元，她指其學校雖然能夠負擔相關費用，但主要考慮到裝置每次消毒圖書量不多，為免再大幅增加工友的消毒工序，故希望自製較大型的圖書消毒櫃。

該校圖書館主任劉寶珊舉例指，學界圖書館主任WhatsApp群組流傳推介本地市面一款外形似「小雪櫃」的小型紫外綫消毒機，售價3.5萬元，但每次只能消毒約10本圖書，未必足夠應付全校學生需要，她遂與STEM統籌主任自9月起，花2至3個月構思，自行製作圖書消毒櫃。

成本僅1200元 每次消毒50本

合作設計的常識科及STEM統籌主任戴逸華指，參考坊間消毒櫃，利用紫外綫及臭氧可殺菌消毒的原理，於櫃頂設置可釋放紫外綫（UVC）的紫外光燈，藉此消毒以衣架懸掛的圖書，另於底部擺放臭氧機增強殺菌功能，並利用風扇令櫃內臭氧均勻散播，其中紫外光燈及臭氧機分別花費700元及100元，並重用舊文件櫃等環保物資改裝，成本共需約1,200元，每次最多可消毒約50本圖書，需時約15至30分鐘。

▲ STEM統籌主任戴逸華指，圖書殺菌消毒櫃底部的臭氧機配合風扇，可令櫃內臭氧更均勻散播，頂部紫外光燈亦可消毒圖書封面。（湯炳強攝）

韋淑貞直言消毒櫃「唔靚仔」，學校只講求實用性，但校方早前已舉辦設計比賽，邀學生及家長共同為消毒櫃設計換新裝。韋淑貞指，起初在進行面授課堂期間，可將已消毒的圖書直接送到學生手上，惟本月初起暫停面授課，便改變模式，本月中推出「書．愛回家」計劃，家長陸續回校領取在家學習材料時，可同時領取圖書袋，每次放入由教師挑選的5本圖書，供學生在家閱讀，約兩周後再回校時可換取另一袋圖書，因現時是學校聖誕假期，暫訂下月初再安排換書。

有小一學生家長擔心停課影響子女識字，但對自行選書感困難，幸獲校方及時借出程度合適且已消毒的圖書，詳情即看【下一頁】

明年面授課 小五級自製裝置

雖然學生無法自行選書，但韋淑貞形容活動反應不俗，學生及家長「毋須再撲書睇」，而校內有約3至4成學生領取全額或半額書簿津貼，未必負擔到買書，有學生早已閱畢5本書，學校亦可讓學生提早回校換書。

除了在校簡介消毒櫃的科學原理，戴逸華指，待明年恢復面授課堂，會於小五級課程融入STEM教育及不同學科元素的「啟發潛能課」，結合常識科「光、聲及電」課題，教學生應用相同原理，利用可釋放臭氧的UVC燈，自製鞋盒般大小的小型消毒裝置，可用作消毒電話及筆袋等細小物件，落實STEM「動手做」及應用於生活的理念。

▲ 小五級啟發潛能課將結合STEM教育及常識科課題，教學生親手製作小型殺菌消毒裝置。（湯炳強攝）

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記者：馮琪雅