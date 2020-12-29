【新冠肺炎】學校按程度助學生揀圖書　家長喜迎「及時雨」

▲ 小一級學生鄭同學的母親鄭太指，女兒在家閱讀由學校派發的圖書，興趣明顯大過由家長自行從坊間選取的圖書。（受訪者提供圖片）

今年全港學校面授課堂多次被迫暫停，有小一學生家長擔心子女受停課影響識字，同時為避免在網課時間以外再用電子產品，在本月暫停面授課期間花上千元買實體書閱讀，惟家長仍對選擇適合女兒閱讀的書感到困難，幸獲學校借出程度合適且已消毒的圖書，在家也能提升女兒閱讀興趣。

小一生提升閱讀興趣

鄭太的女兒現就讀博愛醫院陳國威小學一年級，她表示，自爆發疫情，女兒由就讀幼稚園高班（K3）至今升讀小一，全年上實體課日數僅72日，由於女兒在K3下學期才真正學字，十分擔心其學習進度，為避免女兒視力受損，亦盡量減少半日網課以外再閱讀電子書，只有為女兒到公共圖書館借閱圖書或自購書本，希望有助增加認字。

不過，她指圖書館需定時消毒，縮短開放時間，有時亦要排隊取籌，不太方便；她亦曾自購圖書，例如在本月暫停面授課堂期間，便到書局花上千元購買3套中英文書，形容「都係一個burden（負擔）」。此外，她指由家長或女兒自行選書亦有難度，笑言自己選書是「有目的」、「有陰謀要阿女識字」，結果就被當成功課，「阿女揀書睇封面，內容未必啱佢。」

學校本月推出「書．愛回家」計劃，向學生借出經圖書館主任按各年級不同程度揀選的中英文圖書，鄭太形容計劃來得合時，而學校借出的圖書既能引起女兒興趣，又可學習知識，首批借回來的5本圖書，其中《伊索寓言》及《甩牙日記》等成功吸引女兒，有2、3本詞彙較艱深，亦需家長伴讀，預計可因此每月節省約6成買書費用。

該校近月參考坊間設計，自行製作透過紫外線殺菌消毒的圖書消毒櫃，體積比市面一般圖書消毒櫃大，同時設計延伸的STREAM學習活動，詳情即看【下一頁】

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記者：馮琪雅