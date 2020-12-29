【新冠肺炎】新增24間食肆曾有確診者到訪 多間連鎖食店包括吉野家、必勝客上榜

▲ 再有24間食肆曾有確診者到訪。

本港第四波疫情持續，昨日（28日）新增61宗確診個案，包括一宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有24間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。

根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

東區 杏花新城 梅光軒 16/12/2020 8166

東區 嘉里中心 粥麵館 18/12/2020 8276

中西區 旺興大廈 小雨天 21/12/2020 8530

中西區 信德中心 MX 22/12/2020 8530

南區 利東商場 大家樂 25/12/2020 8569

九龍

觀塘 九龍灣國際展貿中心喜善中餐廳 15/12/2020 8287

觀塘 鯉魚門廣場 大快活 24/12/2020 8543

觀塘 官塘立成大廈地下 森户 26/12/2020 8623

九龍城 南角道 29 號 嘉豐點心專門店 16/12/2020 8056

油尖旺 太子道西 133 號 西記粥店 22/12/2020 8536

深水埗 青山道 334 號 新華茶餐廳 23/12/2020 8621

新界

荃灣 荃灣廣場 丸龜製麵 14/12/2020 7994

荃灣 興盛工業大廈 尚滿工廠食堂 16/12/2020 8040

沙田 金禧花園商場 吉野家 14/12/2020 8207

大埔 太和邨愛和樓 銀龍粉麵茶餐廳 15/12/2020 8058

大埔 太和商場 臺樓 17/12/2020 8058

西貢 Popcorn 2 大家樂 15/12/2020 8208

西貢 彩明商場 炑八韓烤 20/12/2020 8276

西貢 新都城中心 1 期 海港酒家 21/12/2020 8522

西貢 新都城中心 2 期 海皇王漁港酒樓 25/12/2020 8522

西貢 翠林新城 5 樓熟食亭翠源星小廚 25/12/2020 8621

北區 上水中心 euro gogo 19/12/2020 8579

葵青 新都會廣場 必勝客 23/12/2020 8417

葵青 葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃 25/12/2020 8579

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣