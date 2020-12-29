【新冠肺炎】新增24間食肆曾有確診者到訪 多間連鎖食店包括吉野家、必勝客上榜
健康 10:24 2020/12/29
本港第四波疫情持續，昨日（28日）新增61宗確診個案，包括一宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有24間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界。
根據衞生防護中心資料，新增的18間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：
港島
- 東區 杏花新城 梅光軒 16/12/2020 8166
- 東區 嘉里中心 粥麵館 18/12/2020 8276
- 中西區 旺興大廈 小雨天 21/12/2020 8530
- 中西區 信德中心 MX 22/12/2020 8530
- 南區 利東商場 大家樂 25/12/2020 8569
九龍
- 觀塘 九龍灣國際展貿中心喜善中餐廳 15/12/2020 8287
- 觀塘 鯉魚門廣場 大快活 24/12/2020 8543
- 觀塘 官塘立成大廈地下 森户 26/12/2020 8623
- 九龍城 南角道 29 號 嘉豐點心專門店 16/12/2020 8056
- 油尖旺 太子道西 133 號 西記粥店 22/12/2020 8536
- 深水埗 青山道 334 號 新華茶餐廳 23/12/2020 8621
新界
- 荃灣 荃灣廣場 丸龜製麵 14/12/2020 7994
- 荃灣 興盛工業大廈 尚滿工廠食堂 16/12/2020 8040
- 沙田 金禧花園商場 吉野家 14/12/2020 8207
- 大埔 太和邨愛和樓 銀龍粉麵茶餐廳 15/12/2020 8058
- 大埔 太和商場 臺樓 17/12/2020 8058
- 西貢 Popcorn 2 大家樂 15/12/2020 8208
- 西貢 彩明商場 炑八韓烤 20/12/2020 8276
- 西貢 新都城中心 1 期 海港酒家 21/12/2020 8522
- 西貢 新都城中心 2 期 海皇王漁港酒樓 25/12/2020 8522
- 西貢 翠林新城 5 樓熟食亭翠源星小廚 25/12/2020 8621
- 北區 上水中心 euro gogo 19/12/2020 8579
- 葵青 新都會廣場 必勝客 23/12/2020 8417
- 葵青 葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃 25/12/2020 8579
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責任編輯：羅嘉欣