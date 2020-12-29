【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞　黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日

▲ 安心事件女主角黃心穎主演的TVB劇《堅離地愛堅離地》開播。

TVB劇《堅離地愛堅離地》在昨晚（12月28日）播出，在《堅離地愛堅離地》飾演張振朗妹妹的黃心穎，未有受「安心事件」影響而被刪減戲份，不過黃心穎未有出席劇集宣傳活動，在早前宣傳活動上，新版海報佈景更將黃心穎P走。

其實在《堅離地愛堅離地》內，除黃心穎外，有份演出的裕美和謝可逸亦曾涉桃色事件。

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黃心穎

由黃心穎主演的《堅離地愛堅離地》終於「解禁」，劇集以創新科技行業為背景，當中黃心穎演的Tinker原為化妝師助手，其後離職失業，並因此要想辦法搵工賺錢。

劇情講述黃心穎於女僕餐廳任職侍應，並以女僕造型登場。

2012年參加港姐奪亞軍入行的黃心穎，一出道即受TVB力捧本來星途光明，卻因安心事件致形象插水，其有份演出的劇集被抽起，《法證先鋒IV》更要換角，由湯洛雯代替其原本角色補拍後才播出。

▲ 其實《堅離地愛堅離地》已在3年前拍完。

有傳TVB已決定與黃心穎提早解約。當然，就算真的不再是TVB旗下藝人，也不代表黃心穎退出娛圈，不過「安心事件」後形象插水，要繼續在娛圈發展難以樂觀。

其實在《堅離地愛堅離地》內，巧合其中劇情講戲內心穎開罪網民被杯葛，於是在劇中大罵丁子朗：「依家啲網民話我姣你！」

之後對白更似神預言現實中心穎的星途，她說：「我好辛苦先捱到今時今日....依家我咩嘢post都有人unlike，老闆話我點撃率再跌，我冇得翻身。」

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裕美

2013年底，曾與張彥博傳緋聞的裕美與林恩浩結婚，翌年二人一同出發往澳洲展開工作假期。本以為感情穩定順利的他們於婚後3年爆出婚變，有指她背夫與黃子恆出軌。

事後，裕美指責丈夫林恩浩對她家暴。而林恩浩、黃子恆及裕美於當時均分別有拍片辯解，最後裕美宣布申請離婚，連場鬧劇終於作結。

裕美目前正與林作拍拖，縱然林作媽媽不喜歡裕美，但她獲男友落力護花且不時高調放閃。

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謝可逸

綠葉演員謝可逸被爆出背當時的歌手女友謝文欣，偷食失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy），甚至有傳Jathy已有身孕，她與謝可逸將「奉子成婚」。

其後，謝可逸澄清過去報道有誤，解釋自己會先結束一段感情後，才再發展另一段戀情，即表示自己當日沒有出軌一腳踏兩船。

至於由此被視為渣男，他表示清者自清。對於有指二人將「奉子成婚」，謝可逸表示不作回應。

與謝可逸拍拖6年的謝文欣分手後大方感謝前度，並向謝可逸送上祝福，相信現已走出情傷。