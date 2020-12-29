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【機智嫲嫲】3歲女童遭致命毒蛇咬傷　冷靜嫲嫲用一招拯救孫女性命

兒童健康 10:39 2020/12/29

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女童被毒蛇咬傷，嫲嫲冷靜急救助撿回一命。

小朋友被毒蛇咬傷，家長應如何處理？澳洲一名3歲女童近日在家中庭院玩耍時，就被最致命的毒蛇之一「杜吉蛇」（Dugite）咬傷，痛得不斷尖叫，嫲嫲見狀，即時抱起孫女，為她綁上繃帶，著她保持靜止不動，拯救了孫女一命。

女童獲得及時急救，撿回一命。（影片截圖）

《ABC News》報道，事發於澳洲西部曼杜拉，3歲的Lucia Carna近日與哥哥在嫲嫲家的庭院玩耍，期間突遭一條杜吉蛇咬傷腳。Lucia疼痛得不斷哇哇大哭，急忙衝向嫲嫲求救。嫲嫲即時抱起Lucia進屋，用繃帶包紮她的腳，要求她維持靜止不動的狀態，不要亂跑亂叫，等待救護車來到。

據了解，杜吉蛇屬眼鏡蛇，是一種生活在西澳與南澳的蛇類，最長可以到2米，被認為是「世界上最致命的毒蛇」之一。

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醫生大讚嫲嫲冷靜

Lucia被送往醫院後，醫生看到嫲嫲幫她包紮的方式後，不禁稱讚嫲嫲冷靜和有智慧。醫生表示，用繃帶包紮受傷的腳，可減低毒液擴散的速度，否則毒液有可能令心臟驟停。Lucia的媽媽Holly也表示，迅速的急救令女兒維持在良好狀態。

Holly表示，她從小在農場中長大，深知蛇的危險，但沒想到蛇會在郊區出現。她提醒所有父母，要花時間學習急救方法，才不會造成遺憾。

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責任編輯：王明芳

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