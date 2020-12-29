【工程選舉】建造業議會Safety Girls選舉　最後7強拍片推廣工地安全

▲ 建造業議會Safety Girls選舉

不一定只有男性才可投身工程行業，女士都可以在地盤內發揮所長！為宣揚建造業安全意識及提升行業形象，建造業議會舉行Safety Girls 2020選舉，招募女性工地安全主任參加未來一系列宣傳活動！

為宣揚建造業安全意識及提升行業形象，議會在今年初便舉行Safety Girls 2020，招募女性工地安全主任參加未來一系列宣傳活動。因疫情影響招募及比賽活動移師至網上舉行，但依然獲得業內踴躍參與及支持，近日Safety Girls 2020 最後7強正式誕生。

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年滿18歲、在建造業界任職安全主任，或者現正就讀安全課程的女性都可以參加是次選舉。入選的afety Girls會獲安排參與推廣及社區關懷活動，例如前往工地派發安全知識小冊子，令前線工友們了解工地安全資訊及指引，及於學院進行講座推廣建造業安全相關知識。

據選舉的宣傳單張資料，評審準則有4點，包括1. 職業安全及健康知識的運用；2. 提升工友安全意識的協調能力及溝通技巧；3. 工地安全短片製作；4. 具甜美形象、積極態度及親和力。

選舉於6月時已截止報名，目前進入最後7強階段。7強名單包括：

01 許偉霞－安全督導員（偉聯電力工程有限公司）

02 許詠雯 - 助理安全主任（聯力建築有限公司）

03 鄺芳婷 - 安全主任（保華建業集團）

04 劉潔瑜 - 安全及環保主任（俊和建築工程有限公司）

05 梁穎沁 - 駐地盤助理工程師（博威工程顧問有限公司）

06 岑韻兒 - 助理安全助理（其士集團）

07 余雅玲 - 安全督導員（東淦工程有限公司）

這7名來自不同承建商與地盤工地的Safety Girls將會各自以短片推廣工地安全，片中講解地盤安全知識外，亦可見到各位Safety Girls的工作日常：

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由即日起至1月2日將會於CIC Facebook 進行「網上人氣大獎」投票活動。網民於「Safety Girls 網上人氣大獎投票」fb專頁以like 投票予最喜愛的Safety Girls 影片，就有機會令入圍者贏得人氣大獎。

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責任編輯：陳珈希