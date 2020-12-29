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【嫁到世界邊端】旅遊達人謝茜嘉結婚　閃嫁摩洛哥男友被指離商台移民

娛樂 10:45 2020/12/29

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《西加航空》主持人兼高台高層謝茜嘉計劃結婚。

商台節目主持人兼叱咤903總監謝茜嘉，以主持旅遊節目最為人識，對私人事相對低調的謝茜嘉，今日有傳媒報導她將跟摩洛哥男友結婚，並計劃嫁到世界的彼端，或會告別任職多年的商台，展開新生活。

謝茜嘉除主持電台節目《西加航空》及曾為J2拍攝旅遊節目，近年她認識了摩洛哥男友，二人展開異地戀，摩洛哥男友更來到香港向謝茜嘉求婚。

任職商台高層謝茜嘉跟不少歌手是好友。（取自facebook）

有報導指謝茜嘉婚後有意離開商台，隨男友到摩洛哥定居並在當地做小生意。傳媒向謝茜嘉求證時，她亦沒有否認，被問是否已拍婚照，謝茜嘉稱近日忙於籌備1月1日舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，相信婚禮會在頒獎禮後才舉行。

【嫁到這世界邊端3】港女遠嫁比利時成5孩之母　陳貝兒：夫妻情未因生育變淡

謝茜嘉在社交平台鮮有放閃，但今月初曾展示男友下廚相，留言：「今晚有摩洛哥大廚 #其實係噚晚打邊爐食剩嘅鯇魚片 #但咁樣整竟然超入味 #呢個煲好用過港女煲。」

月中又再貼上跟男友在西貢郊外竹林放閃相，留言：「一場嚟到，影張lor。 #人人打卡我又打」。留言得到不少圈中好友如謝安琪讚好及祝福。

對於報導指謝茜嘉男友為導遊，她今日在節目表示男友其實是任建築業，而謝茜嘉暫時未有打算離職商台。

看圖睇謝茜嘉跟男友在摩洛哥的留影：

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謝茜嘉：跳出自己框框

謝茜嘉原名何紀秋，現職商台叱咤903節目主持人及叱咤903總監一職。熱愛旅遊的她，2013年曾跟朋友在宜蘭開辦民宿「海田行館」。

（經濟日報圖片）

謝茜嘉曾接受《經濟日報》訪問，稱希望透過大氣電波，分享旅遊經歷，感染更多聽眾，打開心扉，跳出自己的「框框」。

更多旅遊靚相：

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曾暢遊多國，謝茜嘉最喜歡不丹、台灣及墨西哥。「這三個地方不約而同能找到熱情的人。熱情不是走過來跟你擁抱，而是他們開放自己，與你分享自己的生活。」

不過，她最後卻情訂摩洛哥，嫁到世界另一端，跟未婚夫展開新一頁。

同場加映：鄭子誠劉倩怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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