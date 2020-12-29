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【非凡三俠劇透】第3集劇情預告　陳燦寶兒蘇芮抵不住誘惑再接受任務

娛樂 10:27 2020/12/29

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《非凡三俠》

由張智霖、周秀娜、黃宗澤、陳豪、王浩信主演的《非凡三俠》，第2集講到Jackson貪圖寶兒美色，寶兒利用苦肉計，反客為主，把Jackson殺死。

第3集（30/12）

1個月後，寶兒、陳燦、蘇芮重回失意的人生，不禁想起三人同生共死的難忘回憶。

於是，三人不約而同地找上對方，相約見面。三人悉心打扮，分別以Lara、陳龍、Mr. Key的造型再遇，在大排檔裏低聲說，放聲笑，三人發現世界上最瞭解自己的人，就是面前坐著的二人。

此時，寶兒的兒時好友Linda突然出現……

寶兒和Linda聚舊，談起近況及過去的點滴，分別時，Linda竟遇上車禍意外，慘死於他們眼前。

為照顧失魂落魄的寶兒，陳燦和蘇芮留下陪伴，在安慰寶兒之際，Linda又再次出現，嚇得他們魂不附體。

原來Linda的丈夫是名程式編寫員，曾協助國際刑警，得罪了激進恐怖組織。

惹來追殺，丈夫已經遇害。國際刑警為了保護Linda，安排了一場假死（之前那場車禍），好讓她以新身份到國外生活。

可是卻被殺手識破，把負責護送她到直升機場的國際刑警殺死，Linda別無他法，又不能報警，只好再次找上寶兒。

希望寶兒能助她趕去直升機場。

陳燦、寶兒和蘇芮得知一切，再次令他們想起了又愛又怕的往事……

但最終三人還是抵不住誘惑，決定再次完成不可能的任務。

《非凡三俠》第2集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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