【幼稚園面試】女兒面試國際學校扔玩具仍被錄取　港媽：老師的反應令我感動落淚

▲ 女兒面試國際學校的經歷，令vikey記憶猶新。

上次講到，好多國際學校嘅面試，並非流水作業嘅你問我答，而係用「play visit」取代「interview」。將幾個細路，帶到有好多玩具同圖書嘅環境，等佢哋自由發揮。今日想同大家分享一個面試嘅故事。

囡囡以前喺香港，都係讀國際學校。廣義而言，香港嘅國際學校，其實好多，而且各有特色。就算齋計真正攞國際學校牌嘅嗰類，都有不少選擇。我有個朋友，偏愛細校，鍾情family feel。所以，佢一直唔明，當年我哋點解揀大校。我話，因為面試當日，呢間學校嘅老師，令我睇到教育最純粹嘅真身。

掟玩具等同面試失敗？

當時嘅面試課室，有各種各樣嘅玩具同圖書。啲細路一入到去，就呢度睇下，嗰度摸下，好快就搵到自己感興趣嘅嘢。講真，如果唔知道係面試，我仲以爲入咗要買飛嘅playroom。歡聲笑語，輕鬆自在。

話說囡囡俾一枱積木吸引，開始砌起來。砌咗一陣，老師行過去，問佢砌緊啲乜嘢。佢就好有興致，開始介紹佢設計嘅城市，好似玩緊Minecraft一樣。老師亦聽得好投入，好交足戲。傾完一輪，老師隨手係隔離枱，攞咗個毛公仔，問囡囡玩唔玩。佢接過個毛公仔，睇咗一眼，就閃電手咁，說時遲那時快，掟咗去旁邊廚房仔嘅鋅盤裏面。

聽到呢度，唔知大家點諗？反正，我之後同啲朋友講，佢哋都笑我生咗個神射手，安慰我面試好睇彩數，唔使唔開心。仲有朋友教路，下次其他學校面試之前，俾粒糖佢嗒下，心情好啲，發揮就會好啲。

IB教育鼓勵表達自己

其實，故事峰迴路轉。我冇唔開心，囡囡亦發揮得好好，好到amazing，起碼面試老師係咁講。我清楚記得，囡囡掟完毛公仔，老師嘅第一個反應，唔係訓導主任上身，批評掟嘢唔啱，要愛惜玩具之類。相反，佢問咗一個問題：點解掟啊？囡囡話：因為唔鍾意。老師聽完，冇話就算唔鍾意，都唔應該掟，要用「um, thanks, but no thanks」來客氣婉拒。

實情係，老師選擇繼續發問：點解唔鍾意啊？囡囡答：覺得毛公仔個樣好惡。老師聽完，大讚佢有主見，有自己嘅諗法。囡囡見老師咁明白佢，笑得好開心。老師趁機補一句：公仔好似有啲痛喎，不如一齊睇下佢有冇事？囡囡一聽，突然覺得好對唔住個公仔，馬上過去搵翻佢。老師就安慰：下次見到唔鍾意嘅公仔，可以俾翻我或者放埋一邊，咁公仔咪唔會痛咯。囡囡恍然大悟，即刻say yes。

睇到呢一幕，我當場眼濕濕。只有高手，先會識得四兩撥千斤。老師之後同我分享，IB教育係inquiry-based，重視認識同表達自己。佢話囡囡夠「真」，冇忌諱表達自己嘅情緒。而且，佢又講得出掟公仔嘅原因，呢個喺persuasion and influencing skills嘅體現。

下次，當你又有衝動想講大道理，不如學下呢位老師，首先問清楚「點解」。教育毋須喺禮數客套面前跪低，而應該先剖析真心。動之以情，直擊人心。

同場加映徐榮分享為兒子安排英國升學心路歷程