【幼稚園面試】女兒面試國際學校扔玩具仍被錄取　港媽：老師的反應令我感動落淚

▲ 女兒面試國際學校的經歷,令vikey記憶猶新。

上次講到,好多國際學校嘅面試,並非流水作業嘅你問我答,而係用「play visit」取代「interview」。將幾個細路,帶到有好多玩具同圖書嘅環境,等佢哋自由發揮。今日想同大家分享一個面試嘅故事。

囡囡以前喺香港,都係讀國際學校。廣義而言,香港嘅國際學校,其實好多,而且各有特色。就算齋計真正攞國際學校牌嘅嗰類,都有不少選擇。我有個朋友,偏愛細校,鍾情family feel。所以,佢一直唔明,當年我哋點解揀大校。我話,因為面試當日,呢間學校嘅老師,令我睇到教育最純粹嘅真身。

掟玩具等同面試失敗?

當時嘅面試課室,有各種各樣嘅玩具同圖書。啲細路一入到去,就呢度睇下,嗰度摸下,好快就搵到自己感興趣嘅嘢。講真,如果唔知道係面試,我仲以爲入咗要買飛嘅playroom。歡聲笑語,輕鬆自在。

話說囡囡俾一枱積木吸引,開始砌起來。砌咗一陣,老師行過去,問佢砌緊啲乜嘢。佢就好有興致,開始介紹佢設計嘅城市,好似玩緊Minecraft一樣。老師亦聽得好投入,好交足戲。傾完一輪,老師隨手係隔離枱,攞咗個毛公仔,問囡囡玩唔玩。佢接過個毛公仔,睇咗一眼,就閃電手咁,說時遲那時快,掟咗去旁邊廚房仔嘅鋅盤裏面。

聽到呢度,唔知大家點諗?反正,我之後同啲朋友講,佢哋都笑我生咗個神射手,安慰我面試好睇彩數,唔使唔開心。仲有朋友教路,下次其他學校面試之前,俾粒糖佢嗒下,心情好啲,發揮就會好啲。

IB教育鼓勵表達自己

其實,故事峰迴路轉。我冇唔開心,囡囡亦發揮得好好,好到amazing,起碼面試老師係咁講。我清楚記得,囡囡掟完毛公仔,老師嘅第一個反應,唔係訓導主任上身,批評掟嘢唔啱,要愛惜玩具之類。相反,佢問咗一個問題:點解掟啊?囡囡話:因為唔鍾意。老師聽完,冇話就算唔鍾意,都唔應該掟,要用「um, thanks, but no thanks」來客氣婉拒。

實情係,老師選擇繼續發問:點解唔鍾意啊?囡囡答:覺得毛公仔個樣好惡。老師聽完,大讚佢有主見,有自己嘅諗法。囡囡見老師咁明白佢,笑得好開心。老師趁機補一句:公仔好似有啲痛喎,不如一齊睇下佢有冇事?囡囡一聽,突然覺得好對唔住個公仔,馬上過去搵翻佢。老師就安慰:下次見到唔鍾意嘅公仔,可以俾翻我或者放埋一邊,咁公仔咪唔會痛咯。囡囡恍然大悟,即刻say yes。

睇到呢一幕,我當場眼濕濕。只有高手,先會識得四兩撥千斤。老師之後同我分享,IB教育係inquiry-based,重視認識同表達自己。佢話囡囡夠「真」,冇忌諱表達自己嘅情緒。而且,佢又講得出掟公仔嘅原因,呢個喺persuasion and influencing skills嘅體現。

下次,當你又有衝動想講大道理,不如學下呢位老師,首先問清楚「點解」。教育毋須喺禮數客套面前跪低,而應該先剖析真心。動之以情,直擊人心。

