【新冠肺炎】消息：新增逾50宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指新增逾50宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（29日）新增逾50宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港昨日（28日）新增61宗確診個案，包括1宗屬輸入個案，本地個案佔60宗，當中19宗屬源頭不明，患者年齡介乎1歲至100歲。詳情即看：【下一頁】

瀝源邨榮瑞樓有4個單位確診，將稍後納入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

聯合醫院懷安科（紓緩治療）及急症內科病房群組亦多6宗確診個案。換言之，至今已19人確診染疫，當中包括7名護士、抽血員及病房助理。詳情即看：【下一頁】

港大團隊一項研究在黃大仙彩雲邨豐澤樓污水井共進行了4次樣本採集和測試，均錄新冠病毒陽性結果。當局決定將該大廈列作強制檢測範圍。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙