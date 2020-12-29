【食用安全】豪花$900享用貴價壽司套餐 食客崩潰見生猛幼蟲魚生上蠕動

▲ 食客豪花$900享用貴價壽司套餐，崩潰見生猛幼蟲在魚生上蠕動。

魚生是深受大眾歡迎的食物，但外國一名網民日前卻有不愉快的用餐經歷。他在網上分享經歷，指自己在一間知名壽司店用餐時，叫了一份價值90英磅（約936港元）貴價壽司套餐，卻在一片魚生上見到幼長寄生蟲正在蠕動，相當嚇人。

據外國媒體報道，一名網名為「Lonely Mustard」的外國網民在社交平台Reddit分享了一段影片，並講述自己的用餐經歷。他指自己日前與友人到一間知名壽司店享用晚餐，期間叫了一份價值約936港元的壽司套餐，卻竟然見到一條幼長寄生蟲，在一片魚生上蠕動著，嚇得他即時停口：

這是我食壽司最大的惡夢。

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事主將過程拍下來，影片公開後引起網上討論，雖然他沒有公開涉事餐廳位置，但仍有網民留言質疑，為何涉事餐廳及食物供應商未有做好品質把關。事主隨後回覆網民，指已聯繫涉事餐廳要求退款，而餐廳已為事件道歉。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

食安中心曾教路，在食用魚生時，有一些措施可以有效減低在剌身中感染寄生蟲的風險。注意事項如下：

食品法典委員會建議，把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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進食蔬菜前，記得要洗乾淨！最近有機構調查後發現，在收集的58個蔬菜樣本中，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），甚至有樣本的除害劑殘餘量超標。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？

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責任編輯：羅嘉欣