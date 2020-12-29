【新冠疫苗】疫苗頭痛過敏等副作用成憂慮　BioNTech CEO：如過敏會在頭30分鐘顯現

▲ BioNTech CEO拆解疫苗副作用釋憂慮。

全球新冠肺炎疫情持續，雖然部份國家已開始施打疫苗，卻傳出接種疫苗出現頭痛、暈倒、過敏等副作用的個案，令人擔心疫苗安全。BioNTech CEO日前接受媒體訪問時，便提到疫苗副作用問題，希望釋除大家憂慮。

輝瑞藥廠與BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗已開始在多國接種，對於部份人士出現副作用，BioNTech CEO Ugur Sahin接受《Anadolu Agency》表示，目前已有150萬人施打了疫苗，疫苗或會導致頭痛，手臂疼痛，輕微疲勞甚至是發燒等副作用，不過這些副作用會在1、2日後消失。

至於過敏反應，他表示雖然情況罕見，但仍有可能會發生。他強調，過敏反應會在接種疫苗後的30分鐘內顯現，故這段時間應要有醫護人員在旁陪同。

過敏可能是最重要的副作用

並表示過敏副作用每5萬人會出現1例。

可調整疫苗抵禦變種的新冠病毒

早前，Ugur Sahin對於變種新冠病毒亦表達了看法，表示雖然目前未知其疫苗能否針對變種病毒提供保護，但由於變種病毒株的蛋白質與現時流行的病毒株蛋白質有99%相同，所以在科學角度上BioNTech對其研發疫苗有信心。若有必要，公司亦可於6周內調整疫苗，以抵禦變種的新冠病毒。

港府採購3間公司疫苗

目前本港已向至少3間公司有初步預先採購疫苗的協議，包括向科興控股（香港）有限公司購入750萬劑量的疫苗，第一批100萬劑量的疫苗最快可望於明年一月到港，又購入由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗共750萬劑，其第一批100萬劑量的疫苗預計最快可於明年第一季交付；港府亦向英國阿斯利康（AstraZeneca）購入750萬劑疫苗，料最快可於明年中開始分批運抵本港。

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責任編輯：羅嘉欣