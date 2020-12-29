【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元

▲ 政府推出新一輪N無津貼措施。

政府今日（29日）宣布，推出關愛基金第二輪「非公屋、 非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」 ，下周一（1月4日）起分階段接受申請，合資格的住戶須於明年5月31日或之前遞交申請，才可申領津貼。政府料逾13.7萬戶、約35.36萬人受惠。

基金預留約14億元推出今輪項目，津貼金額、申請資格、受惠對象、入息限額等也不變，1人住戶4,500元、 2人住戶9,000元、3人住戶12,500元、4人住戶14,500元，5人或以上住戶15,500元。

政府指，曾受惠於第一輪津貼的合資格住戶亦可再次受惠，稍後將收到確認符合受惠資格通知信，有關住戶須填妥回條及附件，交回曾協助處理其首輪申請的服務單位或秘書處。

政府稱，成功申請住戶將獲書面通知結果，料需時約2個月處理並安排發放津貼。

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記者：陳曉瑩