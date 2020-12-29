【Hearts On Fire】陳法拉當美國珠寶品牌代言人　透露與妮歌潔曼+曉格蘭特合作感受

▲ 陳法拉當上美國高級珠寶品牌Hearts On Fire的代言人。（品牌提供）

陳法拉自2018年轉戰荷李活後，發展相當不俗，早前跟妮歌潔曼（Nicole Kidman）與曉格蘭特（Hugh Grant）在HBO迷你劇《無所作為》（The Undoing）合作，又參與Marvel電影《上氣與十環幫傳奇》跟梁朝偉合作，現在更宣布當上美國高級珠寶品牌Hearts On Fire的代言人。

陳法拉於2014年在事業高峰之際，毅然離開演藝界，入讀美國紐約著名學院Juilliard School攻讀戲劇碩士課程，經過4年的努力於2018年畢業，近年轉戰國際影圈，與巨星同登大銀幕，務求讓事業再創頂峰。

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美國高級珠寶品牌Hearts On Fire正是欣賞陳法拉對生命充滿熱情，充滿自信的個性，是成功女士的模範代表，於是誠邀擔任品牌代言人。陳法拉分享道：

女人要綻放閃耀光芒，就要努力琢磨自己，不斷自我增值和充實內心想法，培養由內而外的自信，並且要有追求夢想的勇氣。

這就仿如一顆珍貴的鑽石，從粗糙不平的天然原石，憑藉專業切割工匠的極致完美車工，才能展現出極致璀璨的迷人光芒。

陳法拉並為珠寶品牌拍攝了數段影片，她在影片中佩戴了一對鑽石耳環，原來這耳環對她意義重大：「這雙耳環紀念了我的人生重要時刻！我在幾年前於紐約演藝學院碩士畢業，當天我穿了黑色的畢業袍，一身黑色的打扮，我想從中可以展現閃耀的光芒。」

她續稱：「很感謝品牌當時送了這雙閃爍璀璨的鑽石耳環給我作禮物，由於跟同學們一起，不適合配佩戴誇張的款式，因此這雙簡約設計的鑽石耳環，就正合我心意，把個人的氣質和魅力都散發出來。我拍攝了很多照片，也跟家人一起開心慶祝，是非常難忘的時刻！」

談到法拉早前參與由妮歌潔曼及曉格蘭特主演的HBO迷你劇《無所作為》(The Undoing)，她認為不論角色的戲份是多是少，就是一個可以給觀眾認識自己的機會，都是難能可貴。

她更說︰「這次在劇中雖然沒有很重要的戲份，但能夠見識國際巨星和荷里活資深演員的演技，確實獲益良多！我收到很多親戚朋友的電話，跟我談論結局到底是怎樣？很高興他們都有留意我的作品。」

至於2020年就快過，法拉表示希望疫情能夠盡快結束，生活能夠回復以前一樣，例如可以隨時飛來飛去。

記者︰Maria